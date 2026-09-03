La Diputación de Huesca acuerda ayudas por los incendios y aprueba un nuevo plan para municipios

El pleno de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha aprobado este jueves por unanimidad una declaración institucional para habilitar ayudas a los municipios afectados por los incendios este verano y ha dado luz verde a un nuevo Plan Provincial de Concertación Económica Municipal para 2026 destinado al mantenimiento y reparación de instalaciones y servicios municipales.

La declaración sobre los incendios ha sido acordada por todos los grupos tras retirar las cuatro propuestas que PP y PSOE habían presentado por separado, durante el pleno ordinario de la institución provincial.

El acuerdo obliga a la DPH a dotar líneas de ayuda con remanentes disponibles; a reparar caminos, captaciones de agua, infraestructuras e instalaciones públicas; a afrontar gastos derivados de los fuegos que no estén cubiertos, y a prestar asistencia técnica y administrativa a los ayuntamientos para informes y certificaciones, con atención a los núcleos menos poblados.

La DPH estudiará también la posibilidad legal de anticipar a las entidades locales afectadas las cantidades correspondientes a las ayudas concedidas por otras administraciones, siempre que existan garantías de reintegro.

Asimismo, se expresa el reconocimiento a los medios, tanto profesionales como voluntarios, que intervinieron en la extinción del incendio de Las Peñas de Riglos y en el resto de los fuegos registrados este verano.

El pleno ha aprobado, también por unanimidad, una declaración institucional sobre Ceuta en la que se expresa la solidaridad de la DPH con sus ciudadanos e instituciones, reclama al Gobierno esclarecer las advertencias previas y actuaciones realizadas y pide reforzar la seguridad en la zona.

Esta declaración, fruto también de las iniciativas registradas por PP y PSOE, condena cualquier manifestación de racismo, xenofobia, odio y violencia y reconoce el trabajo de los profesionales en la crisis.

Por otro lado, en materia económica, se ha aprobado por unanimidad una modificación presupuestaria por créditos extraordinarios de 13.275.263 euros y otros 20.000 euros mediante suplementos de crédito, además de aceptar distintas delegaciones tributarias a los ayuntamientos de Tramaced, Capella, Altorricón y Lascuarre.

El pleno ha aprobado modificar la ordenanza que regula el servicio del vivero provincial para permitir la donación de arbustos y especias arbustivas a ayuntamientos, una medida que el presidente de la DPH, Isaac Claver, ha vinculado a la posibilidad de colaborar en la reforestación de municipios afectados por los incendios.

En el turno de ruegos, el diputado socialista Enrique Pueyo ha pedido acelerar las actuaciones de bacheo, desbroce y pintura de carreteras provinciales y poner en marcha cuanto antes anillos de protección contra incendios alrededor de los núcleos rurales.

El pleno ha concluido con un intercambio entre Claver y el portavoz socialista, Antonio Biescas, después de que el presidente preguntara al PSOE por qué han apoyado la declaración institucional sobre Ceuta pese a no participar en las concentraciones celebradas este miércoles, una actitud “llamativa”, según el presidente.

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A ello, Biescas ha cuestionado que sea el presidente el que pregunte a la oposición y ha respondido que su grupo “está con el pueblo de Ceuta” y en contra de “cualquier violencia”, además de rechazar la “utilización política de una crisis como esta”.