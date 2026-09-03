Este pueblo de Zaragoza recupera una "sabrosa" tradición casi 20 años después

Mequinenza recuperará este año una de las propuestas gastronómicas y de convivencia vinculadas a sus Fiestas de 'La Santa' con la celebración del Concurso de Paellas, una tradición que regresa a la localidad casi 20 años después de su última edición. La cita tendrá lugar el sábado 12 de septiembre y reunirá a peñas, grupos y vecinos alrededor de los fogones.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 4 de septiembre, inclusive, y podrán formalizarse en el Ayuntamiento de Mequinenza, de 09.00 a 14.00 horas. Para participar únicamente será necesario indicar el nombre del grupo o peña y el número de personas que tomarán parte en la actividad.

El concurso pretende recuperar el espíritu de esta celebración y fomentar la convivencia entre vecinos y grupos de amigos a través de la gastronomía. Los participantes podrán elaborar libremente sus propuestas, con variedades de paella de pescado, mixta, de carne, de verduras u otras elaboraciones.

El acceso al recinto habilitado comenzará a las 10.30 horas, mientras que las paellas deberán estar completamente terminadas a las 14.00 horas, momento en el que comenzará la cata y valoración del jurado.

Elaboración en el recinto

Cada grupo participante deberá aportar sus propios ingredientes, paella, fogón, bombona de gas homologada y el resto de materiales y utensilios necesarios para cocinar. También tendrá que llevar sus propios enseres para comer. El ayuntamiento facilitará a cada grupo tableros y sillas.

Una de las principales condiciones del concurso establece que el arroz deberá cocinarse íntegramente en el recinto habilitado. Por este motivo, las paellas que hayan sido preparadas previamente o fuera del espacio establecido no podrán ser valoradas por el jurado.

Las elaboraciones serán examinadas por un jurado formado por personas de Mequinenza y miembros de la organización. La valoración atenderá exclusivamente a dos criterios: sabor y presentación, con una puntuación máxima de diez puntos para cada apartado. De este modo, cada paella podrá obtener hasta 20 puntos y la decisión del jurado será definitiva.

Gastronomía y convivencia

Además de la competición gastronómica, el Ayuntamiento busca recuperar con esta iniciativa una actividad vinculada a las fiestas y generar un espacio de encuentro entre peñas, vecinos y visitantes en torno a una jornada de convivencia.

La organización establece asimismo que, una vez concluida la actividad, cada grupo deberá recoger y dejar completamente limpio el espacio utilizado, retirando todos los residuos, materiales y enseres. Durante toda la jornada se deberá mantener una actitud responsable y respetuosa con las instalaciones y con el resto de participantes.

Con la recuperación del Concurso de Paellas, Mequinenza vuelve a incorporar a las Fiestas de 'La Santa' una propuesta que combina gastronomía y participación vecinal y que permitirá recuperar una tradición que llevaba cerca de dos décadas sin celebrarse.

Las personas interesadas todavía pueden formalizar su inscripción hasta el viernes 4 de septiembre en el Ayuntamiento de Mequinenza, en horario de 09.00 a 14.00 horas.