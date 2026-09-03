La Residencia de Mayores Magda Godia de Mequinenza recibe a su primera residente

La Residencia de Personas Mayores y Centro de Día Magda Godia de Mequinenza ha recibido a su primera residente: Josefa Novials, que ha ingresado en el Centro acompañada por su familia.

Su llegada supone un momento especialmente significativo para el municipio y marca la entrada en servicio de un equipamiento que ofrecerá atención y cuidados especializados a las personas mayores de Mequinenza y de otros municipios del entorno, ha informado el ayuntamiento.

"Supone, primeramente, un reto conseguido por fin. Llevamos desde 2008, casi veinte años, intentando que aquí se construyera una residencia", ha expresado la concejala de Ciudadanía y Servicios Socialies, Monte Gimeno, quien ha recordado que "ha habido infinidad de problemas y retrasos, pero ya hemos llegado".

Novials es la primera de los diez residentes que se incorporarán progresivamente durante estos primeros días, en un proceso escalonado que permitirá al equipo profesional poner en marcha el servicio y adaptar la atención a las necesidades de cada usuario.

Por su parte, directora técnica de la Residencia, Paula Álvarez, ha destacado la ilusión y el compromiso con los que la Fundación Rey Ardid, encargada de la gestión del centro, inicia esta nueva etapa: "Hoy, con nuestra primera usuaria, comenzamos la actividad con mucha ilusión y con un profundo compromiso con la creación de empleo y la incorporación de nuevos trabajadores de la zona, así como con acercar al territorio los recursos necesarios para atender a las personas mayores que nos necesitan".

Un proyecto iniciado en 2008

La apertura de la residencia culmina un proyecto iniciado en 2008 y desarrollado en dos fases, con una inversión global de 8,76 millones de euros.

La segunda fase, retomada a partir de 2021 tras años de paralización, contó principalmente con financiación del Plan MINER, que aportó alrededor de 5,3 millones de euros a través del Instituto para la Transición Justa y el Gobierno de Aragón.

A esta cantidad se sumaron más de dos millones de euros de fondos propios del Ayuntamiento de Mequinenza y 728.000 euros de la Diputación Provincial de Zaragoza.

El Ayuntamiento de Mequinenza ha querido agradecer a Novials y a su familia la confianza depositada en este nuevo servicio, que nace con el objetivo de ofrecer a las personas mayores un entorno cercano, cómodo y adaptado a sus necesidades.

Además de convertirse en un nuevo recurso asistencial para Mequinenza y su entorno, la apertura de la Residencia Magda Godia supone también un importante impulso para el empleo local, con la creación de alrededor de 50 puestos de trabajo directos.

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