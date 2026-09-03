La singularidad de las Fiestas de San Roque de Calatayud las convierte en Fiesta de Interés Turístico Nacional
Esta distinción subraya el valor de una fiesta que ha sabido mantener su esencia a lo largo de las generaciones mediante la devoción y la participación
El Ministerio de Industria y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, ha declarado las Fiestas de San Roque de Calatayud, en Zaragoza, como Fiesta de Interés Turístico Nacional, en reconocimiento a la singularidad de una celebración que combina tradición, devoción y participación popular y que constituye una de las principales manifestaciones de la identidad cultural de la localidad.
La secretaria de Estado, Rosario Sánchez, ha destacado que las fiestas "han conseguido mantener una tradición profundamente arraigada en Calatayud y, al mismo tiempo, convertir la participación de sus vecinos y vecinas en uno de sus principales elementos de identidad".
Sánchez ha señalado además que "la implicación de las peñas y de toda la ciudad ha hecho de San Roque una celebración con una importante capacidad para proyectar Calatayud y Aragón".
Con esta declaración, las fiestas de San Roque se convierten en la duodécima Fiesta de Interés Turístico Nacional de Aragón y la 165ª en el país.
Referencias del siglo XIX
Las fiestas se celebran anualmente a mediados de agosto y tienen como jornadas centrales los días 15 y 16. Aunque su configuración actual se remonta a los años cincuenta del siglo XX, existen referencias documentales a la celebración de actos populares en honor a San Roque desde el siglo XIX.
Uno de los momentos centrales tiene lugar en la madrugada del 15 al 16 de agosto, cuando los peñistas realizan la tradicional romería hasta la ermita de San Roque, situada en el cerro de Armantes, donde se entonan los tradicionales Gozos al santo.
El programa festivo reúne asimismo diversas tradiciones vinculadas a las peñas, entre las que destacan la pedida de vaquillas y el concurso de muñecos de capea, que se celebra desde 1954.
Las peñas
El protagonismo de las diez peñas sanroqueras, una de ellas destinada a menores de 16 años, constituye uno de los rasgos distintivos de estas fiestas.
Las peñas modernas comenzaron a configurarse en los años cincuenta, con la creación de Euqor en 1958 y Rouna en 1959, mientras que en 1978 se constituyó la Comisión de Interpeñas para organizar los actos comunes.
La celebración ha seguido creciendo hasta alcanzar en 2025 un récord de 6.024 peñistas. Junto a las peñas, la Cofradía de San Roque mantiene un papel fundamental en la celebración y en la conservación de las tradiciones vinculadas al santo.
Entre ellas destacan el traslado de la imagen del preboste, la romería, la misa y la tradicional chocolatada que la Cofradía prepara y reparte entre vecinos y visitantes.
Las Fiestas de San Roque contribuyen a reforzar la proyección turística de Calatayud, localidad que cuenta con un destacado patrimonio histórico y artístico y una oferta gastronómica vinculada a los productos y vinos de su territorio.
Con esta declaración, la Secretaría de Estado de Turismo reconoce el valor de una fiesta que ha mantenido su identidad a lo largo de las generaciones y que, a través de sus peñas, su Cofradía y la participación de toda la ciudad, ha convertido la celebración de San Roque en uno de los principales acontecimientos festivos de Calatayud.
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