La DPH aprueba el Plan de Concertación Económica Municipal, con 3 millones para los pueblos más pequeños

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha aprobado inicialmente en pleno el Plan Provincial de Concertación Económica Municipal para 2026, dotado con tres millones de euros y dirigido a los municipios de menos de 5.000 habitantes. Con este plan, la DPH refuerza su colaboración con los ayuntamientos para que puedan conservar sus instalaciones, prestar adecuadamente los servicios municipales y disponer de personal para atender las necesidades cotidianas de sus vecinos.

Esta herramienta permite transformar los recursos provinciales en empleo, servicios y oportunidades para los pueblos de la provincia. La institución provincial mantiene la dotación de tres millones de euros, así como los criterios de distribución establecidos el pasado ejercicio, con una atención especial a los municipios de menor población.

A través de este plan, la DPH facilita que los ayuntamientos puedan contratar personal temporal o recurrir a profesionales autónomos y empresas para atender trabajos necesarios en edificios, espacios, infraestructuras y servicios de titularidad municipal.

De este modo, la inversión provincial contribuye tanto al adecuado funcionamiento de los servicios públicos como a la generación de empleo y actividad económica en el medio rural.

El plan está dirigido a todos los ayuntamientos de la provincia con una población inferior a 5.000 habitantes y permite financiar el gasto corriente derivado de estas contrataciones. Quedan excluidos los suministros energéticos y el alumbrado público, que disponen de su propio Plan Provincial de Concertación Económica Municipal.

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También podrán incluirse los gastos correspondientes a programas informáticos de contabilidad, inventario o padrón municipal, así como la utilización de aplicaciones destinadas a la implantación y mejora de la administración electrónica. En 2025, la institución cambió los criterios de distribución de estos fondos para priorizar a los municipios más pequeños.