La fiesta estalla en Barbastro con un multitudinario chupinazo

La localidad oscense de Barbastro ha abierto este viernes sus fiestas en Honor de la Natividad de Nuestra Señora con un multitudinario chupinazo que ha reunido a cientos de barbastrenses y visitantes en la plaza de la Constitución y sus alrededores. La jornada inaugural ha estado marcada por la participación ciudadana, la música y la tradición, con el chupinazo y el posterior pasacalles como protagonistas del comienzo de cinco días de celebraciones.

El balcón y la plaza del ayuntamiento han reunido con motivo del chupinazo a la Corporación Municipal, encabezada por el alcalde Fernando Torres y la concejal de Fiestas Elena Olivera, así como a diputados, alcaldes y concejales del Somontano y otras localidades aragonesas y catalanas que han querido disfrutar en directo del inicio de las fiestas. Entre ellos han destacado los diputados provinciales Sergio Serra, Lola Ibort, Carlos Sampériz, Antonio Biescas y Santiago Villas, el presidente del Somontano de Barbastro Saúl Pérez, los diputados en Cortes Lorena García, Sergio Marco y Carlos Dueso y el líder de la oposición en el Ayuntamiento de Lérida y diputado provincial en aquella provincia Xavier Palau.

La presencia de todos ellos ha puesto de manifiesto los vínculos existentes entre Barbastro y otros municipios, el carácter abierto de unas fiestas que cada año atraen a vecinos y visitantes de numerosos puntos de la comunidad.

El alcalde de Barbastro, Fernando Torres, ha agradecido la presencia de los representantes institucionales. "Es una satisfacción poder comenzar nuestras fiestas acompañados por alcaldes y representantes de tantos municipios amigos. Barbastro es una ciudad abierta y las fiestas son también un momento para estrechar relaciones, compartir y celebrar juntos".

Tras el chupinazo, la celebración se ha trasladado a las calles de Barbastro con el pasacalles y la Cabalgata del Pregón, que han llenado el centro de la ciudad de música, color y ambiente festivo. Peñas, charangas y vecinos han protagonizado este primer recorrido festivo, convirtiendo las calles en el punto de encuentro de los barbastrenses durante las primeras horas de las fiestas.

El programa de este primer día de festejos se completa con el tradicional Coso Blanco, que volverá a llenar por la tarde el paseo del Coso de carrozas, confeti y participación ciudadana, en uno de los actos más esperados y participativos de las Fiestas de Barbastro.

La primera jornada ha confirmado el carácter participativo de unas fiestas que hasta el próximo 8 de septiembre combinarán actos tradicionales, propuestas musicales, actividades infantiles y familiares, iniciativas deportivas y diferentes propuestas organizadas por las peñas de la ciudad.

La concejal de Fiestas, Elena Olivera, ha agradecido la respuesta de los barbastrenses durante esta primera jornada tras comprobar que las fiestas de Barbastro se viven en la calle y que son los vecinos quienes "les dan sentido" con su participación y su entusiasmo. "Queremos que estas sean unas fiestas para todos, para los barbastrenses y para quienes nos visitan. El ambiente que estamos viviendo desde el chupinazo demuestra que tenemos por delante unos días para disfrutar, encontrarnos y compartir".

Propuestas musicales

Durante los próximos días, Barbastro continuará con una amplia programación distribuida por diferentes espacios de la ciudad. Entre las principales propuestas musicales destacan las actuaciones de La Fuga, Malmö 040 y Alfredo Piedrafita, además de la programación de las plazas Aragón y San Francisco y las actividades de Interpeñas.

Precisamente, este año Interpeñas recupera el aparcamiento del Portillo como escenario de las fiestas, con una programación que incluirá las actuaciones de Mallazo y Au d'Astí, La Fuga, Malmö 040 y Alfredo Piedrafita, además de diferentes sesiones de DJ.

La programación continuará este fin de semana con nuevas propuestas musicales, familiares y de ocio y algunos de los actos más tradicionales y participativos del programa festivo. Fernando Torres anima a vecinos y visitantes a disfrutar de las Fiestas "con alegría, respeto y responsabilidad", cuidando los espacios públicos y favoreciendo una convivencia que permita que todos puedan vivir plenamente estos días de celebración.

El alcalde de Barbastro, Fernando Torres, pide para estos días la colaboración de todos para que los festejos puedan desarrollarse con normalidad. "Las fiestas son para salir a la calle, encontrarnos, disfrutar y compartir, pero también para hacerlo desde el respeto y la convivencia. Este año recuperamos el Portillo para Interpeñas y queremos que vuelva a ser un espacio de referencia y que funcione bien. Para conseguirlo necesitamos que todos seamos responsables, que cuidemos los espacios públicos, respetemos a los vecinos y disfrutemos de las actividades con civismo. Si todos ponemos de nuestra parte, tendremos unas grandes Fiestas", señala.

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El edil ha animado a barbastrenses y visitantes a participar en los diferentes actos y a vivir las Fiestas "con orgullo, respeto y hospitalidad".