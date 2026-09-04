Huesca aprueba un plan de asfaltado de casi un millón de euros para una veintena de calles
El ayuntamiento ha señalado que estas actuaciones permitirán subsanar el deterioro del firme y mejorar la seguridad
El Ayuntamiento de Huesca ha aprobado el Plan de Asfaltado 2026, dotado con 937.790 euros, que renovará el firme y la señalización de una veintena de calles de la ciudad. El proyecto será remitido ahora al Servicio de Contratación para iniciar el procedimiento de adjudicación de los trabajos, según ha informado el consistorio oscense.
La actuación prevé la renovación de la capa de rodadura en Ricardo del Arco, paseo de las Autonomías, Ronda del Isuela, pasaje de los Jilgueros, Golondrinas y Ruiseñores, avenida Menéndez Pidal, Ronda Magistrado Cecilio Serena, Fraga, Santo Cristo de los Milagros, Ingeniero Pano, Alcañiz y su acceso, Zaragoza (tramo comprendido entre Cavia y Tarbes), Mur Ventura, plaza Unidad Nacional, Ana Abarca de Bolea, Valencia, cruce de Santo Cristo de los Milagros con Felipe Coscolla, Miguel Fleta y Bielsa.
El plan incluye también un doble tratamiento superficial en las parcelas del recinto ferial y en el acceso al cementerio municipal. La señalización horizontal será repintada en avenida de los Danzantes, Monegros, Juan XXIII, la Paz y Menéndez Pidal, así como en las calles Teruel, Fraga, San Vicente de Paúl, Zacarías Martínez, Aragón, Pío XII y el paseo Lucas Mallada.
El ayuntamiento ha señalado que estas actuaciones permitirán subsanar el deterioro del firme y mejorar la seguridad, la comodidad y circulación de vehículos y del resto de usuarios de la vía pública.
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