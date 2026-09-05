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La DPZ convoca el plan de barrios rurales de 2027, dotado con un millón de euros

Permitirá financiar actuaciones de mejora de los servicios básicos municipales en los 40 núcleos rurales de la provincia

Fachada principal de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Fachada principal de la Diputación Provincial de Zaragoza. / EUROPA PRESS

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha convocado el plan de barrios rurales de 2027, dotado con un millón de euros para financiar actuaciones de mejora de los servicios básicos municipales en los 40 núcleos rurales de la provincia, excluidos los de Zaragoza capital, y los 25 ayuntamientos beneficiarios podrán presentar sus solicitudes hasta el 30 de septiembre

El anuncio de la convocatoria, realizada por tramitación anticipada, ya se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ). Las ayudas permitirán financiar actuaciones que abarcan hasta 24 programas de gasto diferentes.

El diputado delegado de Cooperación de la DPZ, Alfredo Zaldívar, ha destacado que las ayudas están destinadas a atender "las peculiaridades y las necesidades de los barrios rurales de la provincia". Asimismo, ha señalado que con las subvenciones se busca que los vecinos de estos núcleos "no se sientan discriminados" respecto a quienes viven en los barrios rurales de la capital y tengan "las mismas oportunidades en el acceso a servicios y equipamientos".

El plan considera barrios rurales aquellos núcleos separados de la capitalidad del municipio que figuran en la encuesta de infraestructura y equipamiento local y que, por sus características poblacionales, estructura de las viviendas, antecedentes históricos y manifestaciones de una peculiar idiosincrasia, pueden recibir un tratamiento diferenciado y específico.

Los 40 barrios rurales incluidos en la convocatoria se distribuyen entre los municipios de Ardisa, Bárboles, Belmonte de Gracián, Biota, Calatayud, Ejea de los Caballeros, El Frasno, Fuentes de Ebro, La Joyosa, Lucena de Jalón, Luna, Monreal de Ariza, Monterde, Morés, Murillo de Gállego, Navardún, Los Pintanos, Sádaba, Salvatierra de Esca, Santa Eulalia de Gállego, Sestrica, Sigüés, Sos del Rey Católico, Tarazona y Tauste.

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Entre ellos figuran núcleos como Malpica de Arba, Embid de la Ribera, Torres, Huérmeda, Rodén, Marlofa, Alera, Cunchillos, Tórtoles, Torres de Montecierzo, Sancho Abarca y Santa Engracia.

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