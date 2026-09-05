Expoferia de Sobrarbe lanza una llamada de socorro por la ganadería y los pueblos del Pirineo tras los incendios del verano

La Expoferia de Sobrarbe ha iniciado este viernes por la tarde su 41ª edición con un multitudinario acto en el patio del Castillo de Aínsa. Allí, la llamada de socorro para la ganadería y los pueblos del Pirineo tras un verano marcado por la sequía y los incendios en Aragón, han compartido protagonismo con las familias de José Luis Sierra y Luis Sierco, que a título póstumo recibían el IV Premio José Antonio Murillo por recuperar la feria hace ya más de cuarenta años.

"Este año, la sequía está haciendo estragos en las explotaciones ganaderas, además de los incendios que hemos sufrido durante todo el verano y las dificultades para los abastecimientos de agua. Necesitamos ayuda de las administraciones provinciales y regionales para paliar esta situación", reclamó el alcalde de Aínsa-Sobrarbe, Enrique Pueyo

"Nuestros ganaderos son fundamentales para mantener los pastos, los montes y los bosques. Si somos incapaces de apoyarles, acabaremos con el sector que ha mantenido estas montañas durante miles de años", continuaba. Al mismo tiempo, el alcalde ha enumerado las grandes iniciativas que en las últimas décadas han contribuido a dinamizar la comarca y asentar población, así como el carácter comercial de Aínsa, que se remonta al siglo XII y que ha dado lugar a la recuperación de tradiciones como esta feria.

Al acto, además del presidente comarcal, alcaldes y concejales del territorio, asistió Carmen Herrarte, Directora General de Comercio, Ferias y Artesanía del Gobierno de Aragón; Carlos Calvo, director general de Producción Agraria; Rosa Serrano, eurodiputada en Bruselas; José María Giménez, Lorena García y Marcel Iglesias, diputados de las Cortes de Aragón; o Gema Betorz, Álvaro Bescós e Isabel Mañero, diputados provinciales de la Diputación Provincial de Huesca. También los alcaldes franceses Philippe Carrere de Arreau, André Brunet de Ilhet, Vincent Gragné de Bazus-Aure y Ombeline Pérez de Saint-Lary, pueblos con los que Sobrarbe mantiene una estrecha relación.

Herrarte agradeció la confianza de aquellos expositores que año tras año repiten y animado a quienes acuden por primera vez, destacando al mismo tiempo la motivación participativa para organizar un evento de tanta longevidad. Justo después fue el turno de Susana Pérez, concejala de asuntos sociales, participación ciudadana y directora de la feria, para entregar el IV Premio José Antonio Murillo. El galardón busca reconocer públicamente a las personas que contribuyeron a relanzar la Expoferia hace 41 años, y en esta ocasión el homenaje ha sido para José Luis Sierra y Luis Sierco, alcalde y teniente alcalde en 1986.

Un fin de semana lleno de tradición

La jornada inaugural concluyó con la apertura del espacio expositivo, donde vuelve a lucir el pasillo dedicado a los productores locales bajo el paraguas de la marca Geoparque Sobrarbe-Pirineos entre el centenar de artesanos, ganaderos y agricultores que estos días se reparten por la explanada del Castillo.

Asimismo, las exposiciones 'Aves por encima de sus nombres' y 'Tras los ojos del pastor' quedaban igualmente inauguradas en la Sala Geovisión de la Oficina de Turismo Comarcal. También el concurso comarcal de ganado ovino.

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Hasta el domingo por la tarde se van a suceder las distintas propuestas para todos los públicos. La demostración de hilado y trabajos tradicionales de lana a cargo de las Filaderas de San Juan de Plan, las explicaciones zootécnicas de ganado, las degustaciones de productos de kilómetro cero o los concursos de aserrado de troncos y de las cestas de la huerta de Sobrarbe son algunos ejemplos. Este sábado, el recinto ferial abre a las 11.00 horas y desde las 8.00.