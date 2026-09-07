Calatayud abre un museo dedicado a su Semana Santa con el patrimonio de las 14 cofradías de la localidad

La Semana Santa de Calatayud ya cuenta con un museo propio en la iglesia de San Alberto Magno, situada junto al Museo de Calatayud, en el antiguo templo del convento de las Carmelitas Descalzas. El espacio permite conocer durante todo el año esta manifestación religiosa y cultural, declarada de Interés Turístico Regional desde 1994, y se visita en los mismos horarios que el museo de la ciudad, desde el que tiene acceso directo por la antigua sala del torno del convento.

El proyecto, desarrollado por Producciones Audiovisuales Fotoprisma y Tintaura, combina piezas vinculadas a las procesiones, recursos audiovisuales y contenidos explicativos. Entre los elementos museográficos destacan varios maniquíes vestidos con los ropajes de personajes de la Procesión del Santo Entierro, dos pantallas interactivas dedicadas a esta procesión, sus personajes, los pasos y las cofradías, así como vitrinas con materiales cedidos por las propias hermandades.

El recorrido también incorpora paneles temáticos sobre los pasos, los personajes bíblicos de la procesión del Santo Entierro y el retablo mayor de la iglesia. La ambientación musical corre a cargo de las tradicionales marchas procesionales, gracias a la cesión de los derechos de conciertos y composiciones realizada por la Agrupación Musical Pascual Marquina.

El concejal de Turismo, Esteban Sanmiguel, ha destacado durante la inauguración que la Semana Santa bilbilitana es "mucho más de lo que se ve en la calle esos días" y que merecía disponer de un espacio para difundirla en cualquier momento del año como patrimonio material e inmaterial de Calatayud.

Por su parte, el concejal de Patrimonio, José Manuel Gimeno, ha subrayado la colaboración de las cofradías, parroquias, empresas y particulares que han hecho posible la iniciativa. También ha enmarcado el museo en la estrategia municipal de creación, renovación y mejora de espacios culturales, junto a otros proyectos como el Museo Taurino, el Museo Textil de los Claustros de Santa María, el espacio dedicado a La Dolores y los futuros trabajos de musealización del yacimiento de Bílbilis.

El acondicionamiento y equipamiento del nuevo museo han contado con financiación del Plan Plus 2025 de la Diputación Provincial de Zaragoza y del Plan de Dinamización Turística de la Comunidad de Calatayud.

El Santo Entierro, eje de la exposición

El museo reúne patrimonio de las 14 cofradías y hermandades que integran actualmente la Semana Santa de Calatayud. Entre las piezas expuestas se encuentran las peanas de El Salvador, la urna funeraria del Cristo Yacente, La Última Cena, Los Azotes, el Ecce Homo, la Entrada de Jesús en Jerusalén -conocida como la Burrica de las Naranjas-, El Descendimiento, El Calvario, la Pía Unión de Jesús con la Cruz a Cuestas, San Pedro y el Gallo, El Prendimiento, las Tres Marías y San Juan, La Oración de Jesús en el Huerto y Nuestra Señora de la Soledad, con su peana y palio.

La Procesión del Santo Entierro ocupa un lugar central en el recorrido por ser el acto más conocido de la Semana Santa bilbilitana. Se celebra cada Viernes Santo, parte a las 20.00 horas de la iglesia de San Juan el Real y concluye con el Auto Sacramental del Entierro en la Plaza de España.

La documentación sobre esta procesión se remonta a 1776, aunque existen antecedentes desde 1588. En la actualidad reúne a cerca de 2.500 participantes y unos 150 personajes bíblicos, con una representación del Antiguo y Nuevo Testamento considerada la más completa de España en una sola procesión.

El presidente de la Junta Mayor de la Semana Santa, Jacinto Júlvez, ha señalado que el museo constituye "una parte o el comienzo" de una aspiración más amplia: lograr que la Semana Santa de Calatayud sea declarada de Interés Turístico Nacional, como ya ha ocurrido con las fiestas de San Roque.