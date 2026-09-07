Plataformas ciudadanas convocan un ‘Martes Negro Provincial’ por unas carreteras dignas en la provincia de Huesca

Las plataformas y movimientos ciudadanos en defensa de unas carreteras dignas de la provincia de Huesca celebrarán este martes, 8 de septiembre, el primer ‘Martes Negro Provincial’, con concentraciones simultáneas en diferentes puntos del territorio a las 19:30 horas para exigir actuaciones urgentes en la red viaria.

Bajo el lema ‘Una provincia, diferentes carreteras, una reivindicación común’, el ‘Martes Negro Provincial’ visibilizará la situación de la A-1239, A-130, A-131, A-129, A-125, A-2605, A-2609, A-2214 y la carretera del Valle de Vió, según han informado los convocantes.

La iniciativa reúne por primera vez a movimientos de los territorios afectados por el deterioro de distintas carreteras provinciales y autonómicas, donde “unirán sus voces en una acción coordinada”. Consideran que el mal estado de estas vías no son problemas aislados, sino una “grave deficiencia provincial” que afecta a la seguridad, la movilidad, la actividad económica y el futuro de numerosos edificios.

Los convocantes advierten de qué agricultores, ganaderos, transportistas, trabajadores, familias, estudiantes y servicios sanitarios y de emergencia circulan diariamente por carreteras que no reúnen unas condiciones de seguridad y calidad.

También señalan que el estado de las vías dificulta el acceso a los servicios públicos y la llegada de empresas, incrementa los costes de las actividades económicas y contribuye a agravar la despoblación.

Las entidades reclaman calendarios de actuaciones concretos, presupuestos suficientes y actuaciones inmediatas en los tramos más deteriorados y peligrosos. Asimismo, anuncian que las concentraciones continuarán cara primer martes de mes, con manifestaciones simultáneas en distintos territorios, hasta que las demandas obtengan “compromisos reales y soluciones verificables”.