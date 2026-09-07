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Plataformas ciudadanas convocan un ‘Martes Negro Provincial’ por unas carreteras dignas en la provincia de Huesca

Diversos colectivos oscenses inician una serie de concentraciones mensuales para denunciar el mal estado de la red viaria y reclamar presupuestos e inversiones inmediatas

Imagen de archivo del estado de la carretera autonómica en Huesca

Imagen de archivo del estado de la carretera autonómica en Huesca / EPA

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Las plataformas y movimientos ciudadanos en defensa de unas carreteras dignas de la provincia de Huesca celebrarán este martes, 8 de septiembre, el primer ‘Martes Negro Provincial’, con concentraciones simultáneas en diferentes puntos del territorio a las 19:30 horas para exigir actuaciones urgentes en la red viaria.

Bajo el lema ‘Una provincia, diferentes carreteras, una reivindicación común’, el ‘Martes Negro Provincial’ visibilizará la situación de la A-1239, A-130, A-131, A-129, A-125, A-2605, A-2609, A-2214 y la carretera del Valle de Vió, según han informado los convocantes.

La iniciativa reúne por primera vez a movimientos de los territorios afectados por el deterioro de distintas carreteras provinciales y autonómicas, donde “unirán sus voces en una acción coordinada”. Consideran que el mal estado de estas vías no son problemas aislados, sino una “grave deficiencia provincial” que afecta a la seguridad, la movilidad, la actividad económica y el futuro de numerosos edificios.

Los convocantes advierten de qué agricultores, ganaderos, transportistas, trabajadores, familias, estudiantes y servicios sanitarios y de emergencia circulan diariamente por carreteras que no reúnen unas condiciones de seguridad y calidad.

También señalan que el estado de las vías dificulta el acceso a los servicios públicos y la llegada de empresas, incrementa los costes de las actividades económicas y contribuye a agravar la despoblación.

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Las entidades reclaman calendarios de actuaciones concretos, presupuestos suficientes y actuaciones inmediatas en los tramos más deteriorados y peligrosos. Asimismo, anuncian que las concentraciones continuarán cara primer martes de mes, con manifestaciones simultáneas en distintos territorios, hasta que las demandas obtengan “compromisos reales y soluciones verificables”.

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