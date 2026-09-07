La plaza de los Amantes de la ciudad de Teruel contará con un nuevo jardín vertical

El Ayuntamiento de Teruel ha aprobado este lunes, en la Junta de Gobierno, el proyecto de obras para la adecuación de un jardín vertical en la Plaza de los Amantes, una actuación que permitirá incorporar vegetación a uno de los espacios más emblemáticos del centro histórico sin necesidad de ocupar nuevo suelo.

El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 98.000,55 euros, y está incluido en el presupuesto municipal de 2026, por lo que dispone ya de financiación.

La actuación se desarrollará sobre el paño que configura la fuente existente, que se mantendrá como elemento singular de la plaza. El jardín vertical ocupará una superficie aproximada de 86,90 metros cuadrados y se situará en el lateral sur y parte superior de la fuente.

De este modo, el actual muro de hormigón lavado se convertirá en un muro vegetal que aportará una imagen más amable, colorida y natural al entorno.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha destacado que el proyecto permitirá incorporar un pequeño espacio de naturaleza en pleno centro histórico y ha subrayado que forma parte del presupuesto municipal de 2026, por lo que "tenemos ya la financiación".

La alcaldesa ha explicado que, una vez aprobado el proyecto, el siguiente paso será su licitación, prevista para las próximas semanas.

La actuación responde también al objetivo del equipo de gobierno de introducir más vegetación en el centro histórico. "Teruel es una ciudad verde en muchos de sus barrios, pero dura en el centro histórico fruto de muchas obras que se han ido haciendo a lo largo de los años", ha indicado Buj.

En este sentido, ha destacado que el Ayuntamiento apuesta por "renaturalizar el centro histórico, por hacerlo un poco más verde". La alcaldesa ha puesto como ejemplo la plaza de los Amantes, un espacio que actualmente carece de vegetación.

"Solo tiene hormigón, ladrillo, y lo que pretendemos es hacer un jardín vertical que dote a este espacio del centro histórico de un pequeño rincón de naturaleza", ha afirmado. Además, ha señalado que el proyecto permitirá crear "un jardín vertical moderno, colorido, que va a dotar de mayor naturaleza a ese espacio y también al centro histórico" y que se convertirá en "un espacio peculiar" de la ciudad.

Fuerte ornamental

El proyecto combina la creación del jardín vertical con la renovación y mejora de las instalaciones de la fuente ornamental, con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento durante todo el año. La estructura del jardín será ligera y estará anclada al muro existente.

Contará con paneles técnicos que garantizarán la estanqueidad y la canalización del agua, así como con paneles específicos para el cultivo hidropónico sobre los que se colocarán las distintas especies vegetales.

El sistema de riego y abonado se abastecerá desde las instalaciones existentes de la fuente y dispondrá de automatización, control de humedad y temperatura y sistema de fertilización.

El proyecto también contempla la recogida y evacuación del agua sobrante. La selección de las plantas tendrá en cuenta las condiciones climáticas de Teruel y combinará diferentes especies, texturas y colores.

La composición se distribuirá mediante bandas verticales de distintos anchos e incorporará especies aromáticas, con el objetivo de sumar también el sentido del olfato a la experiencia de este nuevo espacio verde.

La actuación contempla asimismo trabajos de cerrajería, con remates de chapa plegada de acero corten para ocultar las instalaciones y canalizar las aguas, además de la reposición de los pavimentos que puedan resultar afectados por las obras.

El diseño respeta además la presencia de la albardilla de piedra travertino de la fuente. El inicio del jardín vertical se situará en su límite inferior para conservar la presencia y el protagonismo de este elemento.

En cuanto a la fuente ornamental, se llevará a cabo una limpieza del mural cerámico y se sustituirán las piezas deterioradas. También se mejorará el sistema de distribución de la lámina de agua y se renovarán los sistemas destinados a evitar problemas de congelación.

El proyecto incorpora, además, sistemas de descalcificación y desinfección que permitirán mantener la fuente en funcionamiento durante todo el año. La actuación incluye también las correspondientes medidas de control de calidad y gestión de residuos.

El nuevo jardín vertical permitirá incorporar un espacio verde al centro de Teruel mediante una solución que no requiere la ocupación de suelo adicional. Además de su aportación estética, el proyecto busca mejorar la calidad visual del entorno y contribuir a la creación de un pequeño pulmón urbano.

La presencia de vegetación favorecerá la purificación del aire y el equilibrio térmico del entorno y supone una medida de adaptación y mitigación frente al cambio climático, al tiempo que aporta un nuevo elemento natural a la plaza de los Amantes.

La actuación mantendrá la fuente como pieza central de la composición y transformará el actual muro de hormigón en un elemento vegetal integrado en el conjunto de la plaza, con una propuesta que combina funcionalidad, diseño y naturaleza.

Otros asuntos

En la misma sesión, la Junta de Gobierno Local ha autorizado el uso del Teatro Marín a favor de Sistema Producciones Artísticas S.L.N.E. para el 12 de noviembre de 2026.

También ha autorizado el uso del Teatro Marín a favor de Grey Coda S.L. el 3 de abril de 2027 para la celebración del concierto 'ABBA The New Experience'.

Noticias relacionadas

Asimismo, se ha autorizado el uso del Teatro Marín a favor de Tratos Producciones S.L. el 13 de febrero de 2027. Por otra parte, la Junta de Gobierno ha aprobado la transferencia de fondos a la sociedad municipal Urban Teruel, S.A., con destino a gasto corriente correspondiente al tercer trimestre de 2026.