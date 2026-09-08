El Ayuntamiento de Teruel destina más de 133.000 euros a la mejora de los centros educativos

Los alumnos de los centros educativos de Teruel han iniciado el nuevo curso escolar con mejoras en sus colegios gracias a las actuaciones que el Ayuntamiento de Teruel ha acometido durante los últimos meses. La inversión municipal supera los 133.263 euros en obras ya ejecutadas.

La concejal de Educación, Mari Carmen Muñoz, ha supervisado las actuaciones realizadas en los distintos centros y ha destacado el compromiso del ayuntamiento con el mantenimiento y la mejora de los colegios e instalaciones educativas de la ciudad. Muñoz, acompañada de la directora del colegio de Fuenfresca, Rosa Sanz, ha señalado la importancia de que los alumnos y los equipos docentes dispongan de espacios adecuados, seguros y en las mejores condiciones posibles para afrontar el curso escolar.

Precisamente, el colegio de Fuenfresca concentra la mayor inversión de las actuaciones ya ejecutadas, con 58.496 euros. Entre los trabajos realizados destaca la construcción de una rampa de conexión entre el patio y el nuevo pabellón, la instalación de una cuneta para la recogida de aguas pluviales en el patio y la reforma de la cubierta de los porches exteriores. También se han acometido trabajos de menor entidad en persianas, iluminación y electricidad, entre otras actuaciones.

En el colegio del barrio de San Blas se han destinado 33.612 euros a la sustitución del pavimento, la instalación de iluminación LED y la renovación de puertas de acceso. Además, se ha mejorado el acceso peatonal, se ha reparado el aseo y se ha actuado sobre el sistema de alarma.

En el colegio Pierres Vedel se han invertido 11.361 euros a la reparación del alero de la cubierta y al sistema de evacuación de aguas pluviales. Las actuaciones también han incluido trabajos de electricidad, alumbrado, persianas, azulejos y fontanería.

La Escuela Infantil de San Blas ha recibido una inversión de 5.287 euros, que ha permitido acometer el repintado del centro, el arreglo de desperfectos en paredes y la sustitución del rodapié.

El colegio Ensanche ha recibido una inversión de 8.176 euros para obras de carpintería, electricidad, fontanería e iluminación LED, entre otras mejoras.

En Las Anejas se han ejecutado actuaciones por más de 6.000 euros, con trabajos de jardinería y mejoras en el parque infantil, ventanas y puertas, además de la sustitución de mecanismos de cisternas.

El colegio Miguel Vallés ha contado con una inversión de 5.424 euros para la colocación de un nuevo pavimento en el almacén y diversas actuaciones en cerraduras, electricidad, iluminación, ventanas y puerta de entrada al centro.

En las instalaciones educativas de los barrios rurales también se han acometido distintas mejoras. La Escuela Infantil de Villaspesa ha recibido 2.398 euros para la colocación de suelo vinílico y un rodapié impermeable, mientras que en el colegio de Villaspesa se ha destinado algo más de 1.000 euros a la mejora de la valla y a la colocación de una puerta metálica en el jardín. Por su parte, en la Escuela Infantil del Arrabal se han invertido 1.403 euros para la sustitución de luminarias.

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El Ayuntamiento de Teruel mantiene así su apuesta por conservar y mejorar los centros educativos públicos de la ciudad y de los barrios rurales. El objetivo es que los escolares turolenses puedan desarrollar su actividad en instalaciones adecuadas, seguras y confortables, con actuaciones que permiten atender tanto las necesidades de mantenimiento como las mejoras que requieren los propios centros.