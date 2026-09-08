Denuncian dos granjas porcinas proyectadas en Fraga que quedan al límite de la evaluación ambiental

La coordinadora Stop Ganadería Industrial ha denunciado que dos explotaciones porcinas proyectadas en Fraga (Huesca) para un total de 36.000 lechones se tramitan por separado "para esquivar la evaluación ambiental".

Según ha informado la plataforma, los proyectos están promovidos por Desarrollos Ganaderos Aragón SLU, filial del grupo Costa Food, unas actuaciones que contemplan dos granjas de 18.000 lechones situadas a unos cuatro kilómetros de distancia entre sí y con una capacidad individual de 360 unidades de ganado mayor (UGM).

La organización señala que la normativa aragonesa exige la autorización ambiental integrada a partir de 361 UGM, por lo que cada instalación se tramita mediante una licencia ambiental de actividad física clasificada gestionada por el Ayuntamiento de Fraga.

Stop Ganadería Industrial considera que esta tramitación separada supone un "fraccionamiento al límite exacto de la normativa para esquivar la evaluación ambiental" y reclaman que se estudie conjuntamente el impacto acumulado de los dos proyectos, que sumarían 720 UGM.

La plataforma aporta datos a partir de la documentación de expedientes, donde aseguran que ambas explotaciones consumirían conjuntamente 41,6 millones de litros de agua y generarían 14.760 metros cúbicos de purines y 42.840 kilos de nitrógeno al año.

La coordinadora añade que una de las instalaciones, prevista en el polígono 510, se situaría a 145 metros de la Zona de Especial Protección para las Aves Valcuerna, Serreta Negra y Liberola, espacio vinculado a la conservación de especies esteparias como el cernícalo primilla.

"Al final son 36.000 cerdos más en cuatro kilómetros a la redonda, sin una evaluación rigurosa de sus efectos en el consumo de agua o producción de purines", ha denunciado la organización.

Los anuncios de información pública de los dos expedientes fueron publicados el 27 de agosto en el Boletín Oficial de Aragón y, según la plataforma, el plazo para presentar alegaciones está abierto hasta el 11 de septiembre.

Stop Ganadería Industrial ha pedido al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Fraga que sometan los proyectos a una evaluación conjunta mediante una autorización ambiental integrada. Asimismo, ha animado a vecinos, entidades y municipios limítrofes a presentar alegaciones antes de que termine el plazo establecido.