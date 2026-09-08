Sarratiás y Castejón de Sobrarbe se quedan sin transporte escolar por primera vez en 34 años

Dos alumnos del IES Sobrarbe residentes en Sarratiás y Castejón de Sobrarbe comienzan esta semana el curso sin transporte escolar, según ha denunciado el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, convirtiéndose en la primera vez en 34 años que el Gobierno de Aragón deja de financiar esta ruta, según el consistorio.

Las dos familias afectadas aseguran que conocieron la supresión del servicio apenas unos días antes del inicio de las clases, sin haber recibido una comunicación oficial ni una alternativa.

“Estamos indignados y preocupados”, afirma Judith Kiss, madre de una de las alumnas, quien reconoce que su familia deberá ahora reorganizar sus horarios laborales y asumir el gasto adicional que supone recorrer cada día los 20 kilómetros que separan su domicilio del único instituto de educación secundaria de la comarca.

José Andrés Escapa, padre del otro alumno afectado, explica que vive a media hora de Aínsa y que sus horarios laborales le impiden trasladar a su hijo al instituto.

La opción que tiene es desplazar al menor hasta la localidad de Mediano, a siete kilómetros de Castejón de Sobrarbe, para utilizar otra ruta escolar, una alternativa que Escapa considera “un gran trastorno para todos”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe ha mostrado su apoyo a las familias y ha reclamado el restablecimiento de un servicio esencial para favorecer el asentamiento de población en los 26 núcleos que integran el municipio.

El alcalde, Enrique Pueyo, ha señalado los “importantes esfuerzos” que llevan a cabo para atraer y mantener población en el medio rural, que “de nada sirve” si “las administraciones superiores no responden”.

Pueyo ha añadido que “este grave hecho” se suma a las deficiencias denunciadas al término del curso anterior por el colegio Asunción Pañart y el IES Sobrarbe, como la falta de profesorado y personal de limpieza, bajas en la secretaría, el deterioro de equipos y laboratorios, goteras o problemas en el sistema de calefacción.

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“Estamos hablando de la educación de las personas que sostendrán nuestros pueblos el día de mañana”, subraya Pueyo, quien se pregunta si este es el apoyo al medio rural “con el que algunos dirigentes se llenan la boca” y exige soluciones “sin excusas y sin demoras”.