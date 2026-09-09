Detenido en Calatayud por negarse a salir del río Jalón y enfrentarse a los agentes de la Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido en Calatayud (Zaragoza) a un hombre de 31 años como presunto responsable de un delito de resistencia y desobediencia grave después de negarse reiteradamente a abandonar el río Jalón, donde se bañaba semidesnudo en una zona prohibida, y oponerse a la actuación de los agentes

Los hechos, de los que informan este miércoles fuentes de la Jefatura Superior de Zaragoza, ocurrieron sobre las 12.00 horas del martes, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana fue enviada por el CIMACC 091 a las inmediaciones del puente de Alcántara tras varias llamadas que alertaban de la presencia de un hombre bañándose en el río.

A su llegada, los agentes localizaron al hombre sin camiseta y en ropa interior dentro del agua y le indicaron que debía abandonar el lugar, ya que el baño estaba prohibido en esa zona y la corriente podía poner en riesgo su integridad.

El hombre no atendió las indicaciones y mantuvo, según la Policía, una actitud desafiante y poco colaboradora, llegando a insultar a los agentes ante las numerosas personas que presenciaban los hechos. Después de varios intentos para que abandonara voluntariamente y ante el riesgo existente, los policías decidieron introducirse en el agua para sacarlo y evitar que pudiera ponerse en peligro.

Una vez dentro del río, el hombre continuó oponiéndose a la actuación policial, braceando y ejerciendo fuerza para impedir que los agentes pudieran engrilletarlo. Finalmente, los policías consiguieron sacarlo del agua y lo detuvieron por un presunto delito de resistencia y desobediencia grave.

Posteriormente, fue trasladado a un centro de salud de Calatayud para ser reconocido por un facultativo y quedó a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia de la ciudad bilbilitana.