La DO Somontano organiza en Zaragoza tres citas de vino con cine, gastronomía y música

La Denominación de Origen Somontano celebrará entre el 17 de septiembre y el 3 de octubre en Zaragoza tres actividades que combinarán sus vinos con el cine, la gastronomía, el enoturismo y la música con el lema ‘Zaragoza Vino Somontano’.

La campaña, organizada por la DO Somontano con Aragón Sabor de Verdad y financiada por el Gobierno de Aragón, incluirá dos maridajes con aforo limitado y la primera edición en la capital aragonesa de ‘Somontano en Ruta’, un encuentro con entrada libre.

La programación comenzará el jueves 17 de septiembre a las 21 horas en la Filmoteca de Zaragoza con ‘Cine y Vino’, una cata dirigida por el comunicador y experto en vinos Mariano Navascués y el crítico cinematográfico y cortometrajista Dani Calavera.

En esta cita se relacionarán personajes del cine con distintos vinos en una sala con capacidad para cien personas, cuyas entradas podrán obtenerse hasta completar el aforo mediante un test disponible en la web de la denominación. La segunda propuesta será ‘Somontano en Ruta’, que llegará por primera vez a Zaragoza el sábado 26 de septiembre con una jornada de tapas, vinos y música en directo en el centro de la ciudad.

En el encuentro participarán quince bodegas de la denominación, junto con establecimientos y productores gastronómicos como Quesos de Radiquero, Massala, Brutal e IberJabugo. La última cita será el sábado 3 de octubre a las 12 horas en la Sala Oasis con un ‘Maridaje Sonoro’, conducitod por el selector musical de Radio 3 Jesús Bombín y la sumiller y comunicadora Meritxell Falgueras.

Esta actividad combinará diferentes vinos, variedades y estilos con una selección musical y dispondrá también de cien plazas, que se adjudicarán mediante el test habilitado en la web de la denominación.