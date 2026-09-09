Eneko Fernández y Juanjo Bona estamparán sus huellas en el paseo de las Estrellas durante la Fiesta de la Vendimia

La Denominación de Origen Cariñena celebrará del 25 al 27 de septiembre la sexagésima Fiesta de la Vendimia con Eneko Fernández como Invitado de Honor, Juanjo Bona como uno de los protagonistas musicales, una carrera entre viñedos, la Feria del Vino y una programación para todos los públicos.

La celebración, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, conmemorará seis décadas de historia con un programa que combinará vino, gastronomía, música, deporte, cultura y enoturismo, han informado los organizadores en una nota de prensa.

El acto central tendrá lugar el viernes 25 de septiembre, a las 18.30 horas, en la plaza de España, con la Exaltación del Vino, que protagonizará el chef Eneko Fernández.

La ceremonia incluirá el tradicional pisado de las uvas, la extracción del primer mosto y la ofrenda al Santo Cristo de Santiago, tras la que se accionará el mecanismo de la Fuente de la Mora, de cuyos caños manará vino durante los tres días de celebración.

La programación contará también con la Feria del Vino, instalada durante todo el fin de semana en la Plaza Campo del Toro, con una veintena de espacios de bodegas, establecimientos hosteleros y otros expositores vinculados a la gastronomía y la alimentación.

La música tendrá un papel destacado con la integración del Divino Festt 2026 en la programación de la Fiesta de la Vendimia. Juanjo Bona ofrecerá un concierto acústico el domingo 27, a las 20.30 horas, en la carpa del Cariñena Wine Museum, mientras que el fin de semana contará también con las actuaciones de Xavibo, Capros, Nico, DrizzyClare DJ, Donna DJ, The Winebrothers y La Fragua.

Entre las novedades figura asimismo la primera carrera popular 'Pisando Uvas', que se celebrará el sábado 26 con una prueba de 10 kilómetros y una ruta familiar de 5,6 kilómetros, ambas con salida desde el Cariñena Wine Museum.

La sexagésima edición contará además con un décimo de Lotería Nacional dedicado a la Fiesta de la Vendimia para el sorteo del 26 de septiembre, cuya imagen reproducirá el tradicional pisado de las uvas.

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Eneko Fernández y Juanjo Bona dejarán también las huellas de sus manos en el Paseo de las Estrellas de Cariñena, que reúne ya a más de 30 personalidades de la cultura, la comunicación, el deporte y las artes.