El Ayuntamiento de Teruel presenta alegaciones al Estudio Informativo del Corredor Cantábrico-Mediterráneo

El Ayuntamiento de Teruel ha presentado sus alegaciones a la propuesta del Ministerio de Transportes para el futuro del Corredor Cantábrico-Mediterráneo a su paso por Teruel. El documento cuenta con el respaldo unánime de los cuatro grupos municipales: PP, Teruel Existe, PSOE y Vox.

Reunida la junta de portavoces, la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha ofrecido al resto de grupos la posibilidad de suscribir el documento con todas las alegaciones para mostrar la unanimidad de toda la corporación con este asunto que afecta directamente al desarrollo económico de Teruel.

Las alegaciones consideran que el estudio del Ministerio no analiza las alternativas con suficiente neutralidad y homogeneidad, ya que parte de hipótesis y ponderaciones que, a juicio del Ayuntamiento, favorecen las opciones de menor inversión.

Por ello, se solicita retirar el actual Estudio Informativo o no aprobarlo definitivamente y elaborar uno nuevo para el tramo Sagunto-Teruel que estudie, con el mismo nivel de detalle, soluciones propias de un corredor ferroviario de altas prestaciones y tráfico mixto.

El nuevo estudio debería contemplar, entre otros aspectos, doble vía electrificada o reserva para su futura duplicación, rampas adecuadas para mercancías, velocidades competitivas para viajeros, variantes de trazado -incluida la variante de Teruel con conexión a PLATEA-, ERTMS y una previsión de migración de ancho coordinada con el conjunto del corredor.

Asimismo, se reclama que la solución definitiva garantice capacidad, fiabilidad e interoperabilidad para viajeros y mercancías, con estudios de demanda actualizados y una evaluación económica y ambiental que tenga en cuenta también los costes de explotación, el trasvase modal y las soluciones paliativas.

Las alegaciones plantean además una visión integral del corredor Zaragoza-Teruel-Sagunto-Valencia y sus conexiones portuarias, en coherencia con los tramos contiguos y la normativa europea, así como la restitución de la consideración del tramo Sagunto-Teruel como corredor de altas prestaciones en los mapas de la RTE-T.

Por último, el Ayuntamiento solicita que el Gobierno de Aragón, la Generalitat Valenciana y el propio Consistorio participen desde las primeras fases de definición y selección de alternativas.

Las actuaciones que ya se encuentran en ejecución en la línea, como la electrificación, los apartaderos y la señalización, deberán continuar como primera fase de la solución estructural que se reclama.