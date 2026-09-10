Un juez da la razón a los vecinos y anula las inscripciones realizadas por el Ayuntamiento de Monterde sobre varias propiedades

El juez de la plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Calatayud (Zaragoza) ha anulado las inscripciones realizadas por el Ayuntamiento de Monterde sobre propiedades de vecinos de la localidad, ha reconocido a los demandantes como legítimos titulares de las fincas y casas y ha condenado al consistorio al pago de las costas del procedimiento.

Las tres sentencias dictadas por el juzgado cancelan y declaran nulas las inscripciones de las propiedades que el Ayuntamiento de Monterde había puesto a su nombre en el Registro de la Propiedad de Ateca. Además, el consistorio deberá abonar las costas generadas durante el procedimiento, incluidas las correspondientes a la intervención del Gobierno de Aragón.

Nueve vecinos de Monterde, propietarios de fincas o viviendas en la localidad, habían presentado demandas de declaración de dominio. Las tres resoluciones, correspondientes a las sentencias 77/2025, 78/2025 y 79/2025, reconocen expresamente la propiedad de los demandantes sobre los inmuebles que el ayuntamiento había inscrito a su nombre, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

El consistorio sostuvo durante el procedimiento que había actuado en defensa de sus intereses porque las fincas se encuentran en montes de utilidad pública. Según expuso su asesor jurídico durante la vista, desde el año 2000 el ayuntamiento había solicitado al Gobierno de Aragón el deslinde administrativo del monte y consideró que, de haberse realizado, se habría evitado el procedimiento judicial.

Sin embargo, el juez señala en la sentencia que "desde 1968, todos y cada uno de los informes del Gobierno de Aragón o de la previa administración forestal competente han mantenido que dichas fincas se encuentran fuera del MUP". Por ello, considera que "no parece ni remotamente probable" que un deslinde posterior vaya a incluirlas definitivamente en el monte de utilidad pública.

El juzgador también considera que no puede negarse la propiedad de los vecinos alegando la falta de título, licencia de primera ocupación u otras circunstancias urbanísticas y, al mismo tiempo, no iniciar los trámites para restablecer la legalidad que el propio ayuntamiento considera vulnerada mientras concede licencias menores para realizar obras.

Las sentencias pueden recurrirse en apelación ante la Audiencia Provincial de Zaragoza en un plazo de 20 días.

Además, están pendientes de resolución otras dos demandas que tramita la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Calatayud, una de las cuales tiene señalado el juicio para el próximo 23 de septiembre.