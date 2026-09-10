El nuevo San José de Calasanz de Fraga reabre como centro de Formación Profesional tras dos décadas en desuso

El nuevo San José de Calasanz de Fraga ha reabierto sus puertas este jueves, 10 de septiembre, tras la finalización de los trabajos de rehabilitación integral del edificio, que permanecía sin uso desde 2006. El inmueble recupera su actividad educativa convertido en un equipamiento destinado a la Formación Profesional y acoge ya ciclos que hasta ahora se impartían en los IES Bajo Cinca y Ramón J. Sender.

Los primeros estudiantes ya utilizan las nuevas instalaciones, una actuación que busca ampliar la oferta formativa de la ciudad y responder a las necesidades del tejido productivo local. Actualmente, el centro cuenta con los ciclos de FP Básica de Electricidad, FP de Grado Medio de Mantenimiento Electromecánico y Atención a Personas en Situación de Dependencia, y FP Superior de Mecatrónica Industrial.

A lo largo del curso está previsto incorporar también los ciclos de Grado Medio de Gestión Administrativa y los superiores de Administración y Finanzas y Marketing y Publicidad. En total, este curso son 240 los alumnos que estudian las distintas familias de Formación Profesional impartidas en Fraga.

La rehabilitación ha supuesto una inversión superior a los tres millones de euros, con una subvención de 1,8 millones procedente de Fondos Europeos. Los trabajos han mantenido la estructura original del edificio, de 1.800 metros cuadrados, y han incorporado mejoras de eficiencia energética y climatización, además de un nuevo acceso desde la Avenida de los Deportes.

Recuperar un edificio y reforzar la FP

El alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, ha destacado que la reapertura permite cumplir "un doble objetivo": recuperar "un edificio emblemático que llevaba dos décadas cerrado", mejorando además la entrada a la ciudad, y dar "un salto cualitativo en la Formación Profesional".

Gramún ha subrayado que las nuevas instalaciones ofrecen a los jóvenes "un entorno moderno y equipado" para adquirir la formación que demanda el tejido empresarial del municipio y reforzar la actividad productiva del Bajo Cinca.

El alcalde también ha señalado la complejidad del proyecto y ha agradecido la coordinación entre el Ayuntamiento de Fraga, el Gobierno de Aragón y los dos institutos de la localidad para hacer posible la recuperación del inmueble.

La actuación ha permitido así transformar un edificio que llevaba veinte años sin actividad en un espacio educativo destinado específicamente a la Formación Profesional, concentrando enseñanzas que anteriormente se desarrollaban en otros centros.

El objetivo es que las nuevas instalaciones contribuyan a mejorar las oportunidades formativas de los jóvenes de Fraga y faciliten la conexión entre las enseñanzas profesionales y las necesidades de las empresas de la zona.

Puertas abiertas este sábado

Para que los vecinos puedan conocer el resultado de los trabajos de rehabilitación, el Ayuntamiento de Fraga y los IES Ramón J. Sender y Bajo Cinca han organizado una Jornada de Puertas Abiertas este sábado, 12 de septiembre.

La actividad se desarrollará entre las 10.00 y las 12.00 horas y permitirá visitar las instalaciones del renovado San José de Calasanz y conocer el nuevo espacio educativo que ya está en funcionamiento.

La reapertura supone, de este modo, la recuperación de un inmueble sin uso desde 2006 y su transformación en un equipamiento vinculado a una oferta de Formación Profesional que continuará ampliándose durante el presente curso.