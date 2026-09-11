Cierre total del túnel de Somport por obras en Francia: fechas, horarios y desvíos
El corte comenzará a las 16.00 horas del lunes 14 de septiembre y se prolongará hasta las 17.00 horas del sábado 19. Los turismos podrán utilizar como alternativa el puerto de Somport, salvo durante seis horas del martes
El túnel de Somport permanecerá completamente cerrado al tráfico desde las 16.00 horas del próximo lunes, 14 de septiembre, hasta las 17.00 horas del sábado 19 de septiembre debido a unas obras de estabilización de taludes que llevará a cabo el Gobierno francés en la plataforma situada en el lado francés.
Los trabajos se desarrollarán en la carretera RN-1134 y tendrán afecciones tanto en esta vía como en las carreteras españolas N-330 y N-330a, en la provincia de Huesca.
El cierre afectará al tramo comprendido entre los kilómetros 666,2 y 672,4 de la N-330 y los kilómetros 118,8 y 115,2 de la RN-1134 francesa.
Durante el corte se habilitará un itinerario alternativo para los turismos y vehículos con una masa máxima autorizada inferior a 3.500 kilos a través de la N-330a, por el puerto de Somport.
Sin embargo, esta alternativa tampoco estará disponible durante parte de la jornada del martes 15 de septiembre. Entre las 10.00 y las 16.00 horas se cerrará completamente la N-330a en la frontera con Francia y durante esas seis horas no habrá ningún itinerario alternativo por este paso fronterizo.
En cuanto al transporte de mercancías peligrosas, las autoridades recomiendan utilizar preferentemente otros pasos fronterizos, concretamente Biriatou, a través de la AP-8, y La Jonquera, por la AP-7.
El cierre y las restricciones se han establecido para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores que ejecutarán las obras como de los usuarios de las carreteras afectadas.
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