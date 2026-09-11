Cierre total del túnel de Somport por obras en Francia: fechas, horarios y desvíos

El túnel de Somport permanecerá completamente cerrado al tráfico desde las 16.00 horas del próximo lunes, 14 de septiembre, hasta las 17.00 horas del sábado 19 de septiembre debido a unas obras de estabilización de taludes que llevará a cabo el Gobierno francés en la plataforma situada en el lado francés.

Los trabajos se desarrollarán en la carretera RN-1134 y tendrán afecciones tanto en esta vía como en las carreteras españolas N-330 y N-330a, en la provincia de Huesca.

El cierre afectará al tramo comprendido entre los kilómetros 666,2 y 672,4 de la N-330 y los kilómetros 118,8 y 115,2 de la RN-1134 francesa.

Durante el corte se habilitará un itinerario alternativo para los turismos y vehículos con una masa máxima autorizada inferior a 3.500 kilos a través de la N-330a, por el puerto de Somport.

Sin embargo, esta alternativa tampoco estará disponible durante parte de la jornada del martes 15 de septiembre. Entre las 10.00 y las 16.00 horas se cerrará completamente la N-330a en la frontera con Francia y durante esas seis horas no habrá ningún itinerario alternativo por este paso fronterizo.

En cuanto al transporte de mercancías peligrosas, las autoridades recomiendan utilizar preferentemente otros pasos fronterizos, concretamente Biriatou, a través de la AP-8, y La Jonquera, por la AP-7.

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El cierre y las restricciones se han establecido para garantizar la seguridad tanto de los trabajadores que ejecutarán las obras como de los usuarios de las carreteras afectadas.