Jaca inaugura el Oroel Park tras 'salvar' la polémica por su ubicación

Atrás queda la polémica que surgió en torno a la ubicación del Oroel Park. El Ayuntamiento de Jaca y la Mancomunidad del Alto Valle del Aragón han inaugurado esta mañana este parque temático que pretendía ser un área recreativa familiar y sostenible ubicada en el entorno del parador de Oroel, cerca del núcleo urbano y que finalmente tuvo que construirse en una zona arbolada de la ciudad, junto al río Gas, por el rechazo que despertó entre los vecinos de la localidad. Este viernes ha sido inaugurado tras una inversión final de 362.000 euros. Se trata de un área recreativa familiar y sostenible que se planteó como una zona de ocio en la naturaleza.

Su ubicación inicial generó un gran malestar entre los vecinos de Jaca. Incluso llegó a realizarse una consulta ciudadana en la que votaron en total 1.802 vecinos a pesar de que el modelo de encuesta no vinculante no tuvo en cuenta a la población que vive fuera. El recuento dejó una mayoría de 1.338 votos pidiendo respetar el espacio. Suponía un 74% de votos en contra al plan municipal.

El acto de inauguración ha contado con la presencia del alcalde de Jaca, Carlos Serrano; la concejal de Turismo, Lucía Guillén; el presidente de la Mancomunidad del Alto Valle del Aragón, Álvaro Salesa, así como otros miembros de la corporación municipal.

Oroel Park, que se ubica junto al río Gas en el entorno del Polideportivo Olimpia, dispone de 16 módulos distribuidos en seis áreas temáticas, cada una de ellas vinculada a un animal representativo del Pirineo. El lobo, el sarrio, el desmán, el urogallo y otras especies sirven como hilo conductor de un espacio concebido para potenciar diferentes habilidades a través del juego.

Los elementos del parque están adaptados a las características de cada animal. Así, el área del sarrio incorpora propuestas relacionadas con la agilidad; la del lobo, con la astucia, incluyendo un laberinto; y la del desmán cuenta con elementos vinculados al deslizamiento. El conjunto combina estructuras de madera y cuerda con elementos naturales y se integra en el entorno arbolado en el que se encuentra.

Durante la inauguración, la concejal de Turismo, Lucía Guillén, ha destacado que el parque mantiene la esencia del proyecto que se diseñó inicialmente para el entorno del Parador de Oroel. “Esto es Oroel Park. Esto era Oroel Park”, ha señalado Guillén, quien ha explicado que se mantienen los módulos, el número de elementos y el concepto general del proyecto, aunque ha sido necesario adaptar determinados aspectos a las características del nuevo emplazamiento.

La responsable municipal de Turismo ha recordado que la iniciativa nació con el objetivo de recuperar y poner en valor el entorno del Parador de Oroel y generar un espacio de ocio para los niños. En este sentido, ha señalado que el proyecto ya figuraba en el programa electoral presentado por Aragoneses en 2023 y que comenzó a trabajarse desde el área de Turismo en agosto de ese año y fue evolucionando a través de las aportaciones realizadas en las comisiones municipales.

No obstante, la controversia llegó en septiembre de 2025, cuando surgió un movimiento contrario al proyecto y, especialmente, a su ubicación. La edil ha lamentado la “politización” de una iniciativa que, a su juicio, había sido trabajada durante dos años sin oposición en las comisiones municipales.

Una nueva ubicación tras la consulta ciudadana

El Ayuntamiento decidió entonces someter la cuestión a una consulta ciudadana, que derivó en un cambio de ubicación. Guillén ha defendido la decisión del Consistorio de escuchar el resultado de la consulta y buscar una alternativa que permitiera mantener el proyecto en Jaca. “La gente votó. ¿Y qué hicimos? Lo que dijo la gente”, ha señalado.

La búsqueda de un nuevo emplazamiento llevó inicialmente a estudiar otras posibilidades, aunque finalmente se optó por la ubicación actual. El cambio obligó a adaptar técnicamente el proyecto a las características del terreno y a realizar una nueva licitación, manteniendo los elementos principales previstos.

Entre las modificaciones realizadas se encuentran, por ejemplo, la adaptación del sistema de aseos o el cambio de uno de los toboganes para adecuarlo a la nueva configuración del terreno.

Un proyecto conjunto para dinamizar el Valle del Aragón

El presidente de la Mancomunidad del Alto Valle del Aragón, Álvaro Salesa, ha puesto en valor el trabajo desarrollado por los equipos técnicos y administrativos del Ayuntamiento de Jaca y de la propia Mancomunidad para hacer posible la ejecución del proyecto en los plazos establecidos.

Salesa ha explicado que el cambio de ubicación obligó a sacar nuevamente a licitación la actuación en un periodo de tiempo muy reducido y ha destacado las dificultades existentes para encontrar una empresa especializada capaz de ejecutar los trabajos dentro de los plazos. Finalmente, la instalación ha sido realizada por una empresa especializada procedente de Sevilla.

El presidente de la Mancomunidad ha señalado que Oroel Park forma parte de una red de actuaciones desarrolladas en distintos puntos del Valle del Aragón con el objetivo de generar nuevos recursos turísticos y espacios de dinamización social y cultural.