Una lluvia de confeti da inicio a las fiestas de Binéfar, que celebran los 50 años de las peñas

Una lluvia multicolor de confeti cubrió este jueves por la noche la plaza de España de Binéfar para dar comienzo a las fiestas en honor al Santo Cristo de los Milagros, que se prolongarán hasta el 14 de septiembre. Los más pequeños han protagonizado la tradicional guerra de confetis, tras llegar a la plaza acompañados por gigantes, cabezudos y la charanga local Los Helvéticos.

La jornada inaugural estuvo marcada por la celebración de los 50 años de las peñas de Binéfar, que han protagonizado el tradicional desfile de carrozas junto a las Majas y Majos y diferentes grupos de animación. Las peñas Latacín, El Tozal, La Kraba e Interchamizos presentaron sus creaciones para el concurso, con referencias a su medio siglo de historia. Además, todas han incorporado por primera vez lonas y vinilos con mensajes relacionados con el consumo responsable.

El primer premio del concurso de carrozas ha sido para Latacín, con una recreación de las Majas de 1976, mientras que La Kraba ha quedado segunda, El Tozal tercera e Interchamizos cuarta. Los premios están dotados con 1.200, 750, 500 y 450 euros, respectivamente.

A su llegada al ayuntamiento, los representantes de las peñas lanzaron sus proclamas festivas desde el balcón ante los peñistas. El pregón corrió a cargo de la presidenta de Fribin, Cristina Gallart, empresa cárnica que cumple 60 años y uno de los pilares económicos de la localidad. Lo hizo con un pregón en verso, en el que repasó la evolución de Binéfar durante las últimas seis décadas y ha recordado sus fiestas, tradiciones y peñas.

La orquesta Maravella estrenó el escenario de la plaza de España con una sesión de tarde y volvió a actuar a medianoche, mientras que los jóvenes disfrutado del tardeo del DJ Abel Purroy en la plaza de La Litera, rebautizada estos días como Paseo de las Peñas.

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Las fiestas continuarán este viernes, 11 de septiembre, con actividades infantiles, vermut musical, tardeo, la orquesta Metropol, una batucada, la apertura de las peñas y el concierto de Banda Sabinera. El sábado incluirá actuaciones infantiles, carreras ciclista y pedestre, conciertos de Marlena y la orquesta Juniors, y el domingo habrá, entre otras propuestas, una gala de campeones de jota y un tributo a Queen. Las fiestas concluirán el próximo lunes, 14 de septiembre, con la ofrenda al Santo Cristo, actividades infantiles, música y un espectáculo pirotécnico.