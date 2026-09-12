Layana celebra la segunda edición de sus jornadas de bienestar y autocuidado 'Inspira'

Los próximos 19 y 20 de septiembre de 2026, Layana volverá a abrir sus puertas para celebrar las II Jornadas de Bienestar y Autocuidado Layana Inspira, una iniciativa organizada por la Asociación El Piojo y la Pulga que convertirá durante todo un fin de semana este municipio de las Cinco Villas en un espacio dedicado al autocuidado, la atención, la creatividad, las relaciones y la comunidad.

Tras la celebración de su primera edición, el evento regresa con una propuesta ampliada y una filosofía muy definida: el bienestar no solo se aprende, se experimenta. Por ello, la programación ha sido concebida como un recorrido en el que cada actividad forma parte de una experiencia global que comienza en el cuidado individual y avanza progresivamente hacia la relación con los demás y el bienestar colectivo.

Las jornadas están dirigidas a todos los públicos, con propuestas para adultos, mayores de 50 años, jóvenes, adolescentes, niños, bebés y familias. El objetivo es acercar herramientas de bienestar a diferentes edades y momentos vitales desde una metodología fundamentalmente práctica y experiencial.

Un recorrido por el cuerpo, la respiración y la consciencia

El sábado 19 de septiembre estará dedicado principalmente a realizar un viaje hacia el bienestar individual. La jornada comenzará con Eduardo Alonso y Alimentación y hábitos saludables para jóvenes de más de 50, una propuesta centrada en conocer las necesidades que aparecen a partir de esta etapa de la vida y descubrir cómo la alimentación y determinados hábitos pueden contribuir a mantener la vitalidad, la energía y el bienestar.

Desde la alimentación, el recorrido llevará a los participantes hacia el cuerpo. Juan Miguel Gallego Sevillano impartirá Microgimnasia para activar el nervio vago, un taller para aprender a reconocer las tensiones y bloqueos corporales y experimentar, mediante posturas, micromovimientos y respiración, herramientas orientadas a favorecer un estado de mayor equilibrio y calma.

El cuerpo, el movimiento y el desarrollo estarán también presentes en las dos experiencias dirigidas por María José Martínez Carmona. Crianza en presencia estará destinado a embarazadas, madres y padres con bebés y personas interesadas en una crianza respetuosa y consciente. A continuación, Neurodesarrollo, juego y aprendizaje. Herramientas para encauzar su atención propondrá una experiencia compartida para niños y niñas de 4 a 10 años acompañados por uno de sus progenitores.

Otro de los grandes hilos conductores de esta edición será la respiración como herramienta de conexión, atención y regulación.

Carmen González, en Respirar, Habitar, Escribir, combinará respiración consciente, movimiento somático y journaling en una experiencia de autoconocimiento y regulación emocional. Por su parte, Rocío Elizondo acercará la respiración a niños y adolescentes con Respira, la atención que dirige, utilizando juegos atencionales, dinámicas corporales, retos cooperativos y prácticas de mindfulness para trabajar capacidades como la concentración, el autocontrol, la memoria de trabajo y la flexibilidad mental.

De esta manera, mente, cuerpo y consciencia irán conectándose a lo largo de una programación diseñada para que los participantes no sean únicamente espectadores, sino protagonistas de aquello que experimentan.

Tres prácticas de Mindfulness para aprender a parar

A lo largo del sábado, instructores experimentados en Mindfulness guiarán tres sesiones que acompañarán el recorrido de las jornadas y proporcionarán herramientas sencillas que los asistentes podrán trasladar posteriormente a su vida cotidiana.

Conecta con tu respiración, ¿Dónde pones tu atención? y Amable contigo y con el mundo conformarán un pequeño itinerario dentro del propio programa: conectar primero con la respiración, aprender después a dirigir conscientemente la atención y terminar cultivando una mirada más amable hacia uno mismo y hacia los demás.

Una secuencia que resume tres de las ideas presentes en LAYANA INSPIRA: respirar, atender y cuidar.

La creatividad como herramienta de expresión y bienestar

La creatividad tendrá un protagonismo especial en esta segunda edición. Tanita dirigirá Acuarela desde el alma, una experiencia que propone utilizar el arte como una forma íntima de expresión, alejándose de la búsqueda de resultados perfectos y poniendo el valor en el propio proceso creativo.

Además, las jornadas incorporarán un espacio de creatividad abierto y libre, al que los asistentes podrán acercarse a su ritmo para experimentar con doodles, mandalas, lettering, color y escritura.

Este espacio incluirá también propuestas vinculadas a los deseos, la gratitud, las pequeñas alegrías y el autocuidado: desde escribir una carta al yo del futuro hasta construir un botiquín personal del bienestar o dejar unas palabras para que puedan inspirar a otra persona.

Una manera de recordar que crear puede ser también parar, atender, expresar y cuidarse.

Música para cerrar el primer día

El sábado culminará con Mario San Miguel y Yo soy otra cara de ti, una propuesta en la que canciones, palabra, silencios y emoción se encontrarán para acercar al público a aquello profundamente humano que compartimos.

El concierto se integra en el recorrido de las jornadas como una expresión musical de un bienestar conectado con el amor hacia uno mismo, hacia los demás y hacia el mundo que habitamos.

El domingo, del yo al nosotros

Tras un primer día orientado principalmente hacia el interior, el domingo 20 de septiembre LAYANA INSPIRA trasladará la mirada hacia las relaciones y el bienestar colectivo.

Patricia Cortés Galarraga impartirá Cuando el otro me mueve. Una nueva mirada para comprender y gestionar el conflicto, un taller experiencial que propone salir de la mirada tradicional sobre el conflicto para observar qué sucede dentro de las personas cuando algo en una relación las incomoda, tensiona o hace reaccionar.

La propuesta permitirá comprender los mecanismos que se ponen en marcha durante el conflicto e incorporará el concepto de tono sensorial como una nueva perspectiva desde la que observar y gestionar nuestras relaciones.

El recorrido culminará con Karina y El sonido que habita en ti, una experiencia de meditación, respiración y vibración a través de cuencos tibetanos y gongs. Un último espacio concebido para parar, soltar e integrar lo experimentado durante los dos días.

Solidaridad, artesanía y una mesa alrededor de la que encontrarse

Layana Inspira quiere trascender también los espacios específicamente dedicados a los talleres. El cuidado se entenderá durante todo el fin de semana desde una dimensión individual, pero también social y comunitaria.

Las jornadas contarán con la participación de la ONG YouCanYole y de Román Gonzalvo, desde ATI, que presentará su proyecto orientado a favorecer la integración de personas sin hogar. Su presencia permitirá acercar a los asistentes iniciativas que muestran cómo el cuidado, el compromiso y la solidaridad pueden convertirse en herramientas de transformación social.

El mercado de artesanos será igualmente parte de la experiencia, con propuestas alineadas con la filosofía de las jornadas y con el valor de la creatividad, la proximidad y el trabajo realizado con cuidado.

También la comida se ha concebido como parte del programa. Más allá de una pausa entre actividades, será un espacio para sentarse juntos, conversar, conocerse y compartir lo vivido. Un lugar de encuentro desde el que recordar que crear comunidad también forma parte del bienestar.

Layana: un pequeño pueblo detrás de un gran proyecto colectivo

El proyecto nace del compromiso de personas vinculadas al municipio que, a través de la Asociación El Piojo y la Pulga, han decidido poner su tiempo, capacidades e ilusión al servicio de una iniciativa común que permita también dar a conocer Layana desde una propuesta innovadora y de valor.

Durante dos días, sus calles y espacios se convertirán en lugares para aprender, respirar, moverse, crear, conversar, escuchar música y encontrarse. La escala humana del municipio y la cercanía del entorno rural proporcionarán, además, un contexto especialmente coherente con una propuesta que invita a disminuir el ritmo y recuperar la atención.

La iniciativa quiere contribuir así a construir una mirada contemporánea sobre el mundo rural. Una mirada que reconoce su patrimonio, su identidad y su memoria, pero que también habla de presente y futuro, de innovación, creatividad, conocimiento y capacidad para impulsar proyectos capaces de atraer nuevos visitantes y generar comunidad.

Detrás de las jornadas existe, por ello, un importante proyecto colectivo. Vecinos, voluntarios, personas vinculadas al municipio, profesionales, entidades y colaboradores suman esfuerzos para demostrar que el tamaño de un territorio no determina el tamaño de las ideas que pueden nacer en él.

Quienes lleguen a Layana los días 19 y 20 de septiembre no encontrarán únicamente unas jornadas de bienestar. Encontrarán un pueblo que abre sus puertas y les invita a vivirlo.

Un proyecto que crece con nuevos apoyos

Las II Jornadas de Bienestar y Autocuidado LAYANA INSPIRA están organizadas por la Asociación El Piojo y la Pulga y cuentan en esta segunda edición con el apoyo de las ayudas LEADER a través de ADEFO Cinco Villas, así como con la colaboración de Fundación Ibercaja.

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Estos apoyos contribuyen a consolidar una iniciativa surgida desde el propio territorio y se suman al compromiso de instituciones, profesionales, entidades, ONG, artesanos, colaboradores, voluntarios y vecinos que participan en la construcción del proyecto.