La primera fase de la zona empresarial San Antonio-AVE de Calatayud estará lista en seis meses
El Ayuntamiento de Calatayud ha iniciado los trabajos en la zona San Antonio-AVE para habilitar 18.062 metros cuadrados de suelo industrial distribuidos en 28 parcelas durante los próximos seis meses
Los trabajos para la creación de nuevo suelo industrial en la zona San Antonio-AVE, lo que eran terrenos de la antigua Campsa, han comenzado, y la previsión es que la primera fase finalice en seis meses y suponga la creación de más de 18.000 metros cuadrados de suelo industrial.
Esta es una primera fase de las previstas, para crear una superficie destinada a empresas de 30.330 metros cuadrados en total y en la que se prevé una inversión de 2.766.818 euros.
La empresa RRD 2016 SL resultó adjudicataria de estos trabajos ya en marcha, y que tienen un presupuesto de 1.383.380 euros, IVA incluido, ha informado el Consistorio bilbilitano.
Una vez terminados en un plazo de seis meses, la ciudad contará con 18.062 metros cuadrados de nuevo suelo de uso industrial y de servicios distribuido en 28 parcelas.
Todas se distribuirán en una misma calle, la A o vial general, desde el cual se dará acceso al resto de parcelas que se desarrollen próximamente.
Las obras consisten en la construcción de viales, en redes de suministro de gas, tuberías para agua y aguas residuales, conducciones eléctricas, obras auxiliares de líneas telefónicas y de comunicación, pavimentación de calles, así como la instalación de sistemas de alumbrado y señalización. Fueron incluidas por el Ayuntamiento de Calatayud en el Plan Más Provincia de la DPZ.
Las parcelas son de distinto tamaño, pueden agruparse atendiendo a la demanda, y todo el entorno contará con más de 100 ejemplares de árboles adaptados a las condiciones climáticas de la zona.
- La mayor residencia de estudiantes de Zaragoza abre sus puertas con un 85% de ocupación: 'Hemos conseguido llegar a tiempo
- El barrio de Zaragoza en el que no hay oferta de vivienda: 'La demanda es brutal, los pisos no salen ni a las plataformas
- Vía libre definitiva a la construcción de 14 viviendas de lujo junto a una de las iglesias más emblemáticas de Zaragoza
- Decenas de colegios e institutos de Aragón limitan o cancelan todas las salidas con alumnos por la polémica de los viajes extraescolares
- El refugio de David Broncano en Aragón: un encantador pueblo del Pirineo donde se celebra un festival internacional cada verano
- El Ayuntamiento de Zaragoza asegura que sigue buscando un nuevo tren para el Galacho de Juslibol después de que se incendiara
- Los institutos plantan cara al Gobierno de Aragón por las extraescolares: 'No estamos formados para tomar las decisiones que nos exigen
- El Gobierno de Aragón premiará en el reparto de ayudas a las entidades que discriminen entre sus usuarios y apliquen la prioridad nacional