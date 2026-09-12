La primera fase de la zona empresarial San Antonio-AVE de Calatayud estará lista en seis meses

Los trabajos para la creación de nuevo suelo industrial en la zona San Antonio-AVE, lo que eran terrenos de la antigua Campsa, han comenzado, y la previsión es que la primera fase finalice en seis meses y suponga la creación de más de 18.000 metros cuadrados de suelo industrial.

Esta es una primera fase de las previstas, para crear una superficie destinada a empresas de 30.330 metros cuadrados en total y en la que se prevé una inversión de 2.766.818 euros.

La empresa RRD 2016 SL resultó adjudicataria de estos trabajos ya en marcha, y que tienen un presupuesto de 1.383.380 euros, IVA incluido, ha informado el Consistorio bilbilitano.

Una vez terminados en un plazo de seis meses, la ciudad contará con 18.062 metros cuadrados de nuevo suelo de uso industrial y de servicios distribuido en 28 parcelas.

Todas se distribuirán en una misma calle, la A o vial general, desde el cual se dará acceso al resto de parcelas que se desarrollen próximamente.

Las obras consisten en la construcción de viales, en redes de suministro de gas, tuberías para agua y aguas residuales, conducciones eléctricas, obras auxiliares de líneas telefónicas y de comunicación, pavimentación de calles, así como la instalación de sistemas de alumbrado y señalización. Fueron incluidas por el Ayuntamiento de Calatayud en el Plan Más Provincia de la DPZ.

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Las parcelas son de distinto tamaño, pueden agruparse atendiendo a la demanda, y todo el entorno contará con más de 100 ejemplares de árboles adaptados a las condiciones climáticas de la zona.