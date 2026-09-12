El San José de Calasanz reabre tras dos décadas cerrado como centro de FP

El nuevo San José de Calasanz de Fraga ha recuperado su actividad educativa tras permanecer sin uso desde 2006. El edificio ha reabierto sus puertas esta semana después de una rehabilitación integral que ha supuesto una inversión superior a los tres millones de euros y que ha permitido transformar el inmueble en un nuevo espacio destinado a la Formación Profesional.

Los primeros estudiantes comenzaron a utilizar las instalaciones este jueves. El centro acoge actualmente los ciclos de Formación Profesional Básica de Electricidad, Grado Medio de Mantenimiento Electromecánico y Grado Superior de Mecatrónica Industrial, procedentes del IES Ramón J. Sender, además del Grado Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia, del IES Bajo Cinca.

A lo largo del curso está previsto que se incorporen también los ciclos de Grado Medio de Gestión Administrativa, Grado Superior de Administración y Finanzas y Grado Superior de Marketing y Publicidad. En total, este año son 240 los alumnos que estudian en las distintas familias de ciclos formativos que se imparten en Fraga.

La rehabilitación ha mantenido la estructura original del edificio, de 1.800 metros cuadrados, e incorporado mejoras en eficiencia energética y climatización en las aulas, además de un nuevo acceso desde la avenida de los Deportes. La actuación ha superado los tres millones de euros de inversión y ha contado con una subvención de 1,8 millones procedente de fondos europeos.

El alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, destacó ayer en una jornada de puestas abierta que la recuperación del San José de Calasanz permite alcanzar un doble objetivo: recuperar un edificio emblemático que llevaba dos décadas cerrado y reforzar la Formación Profesional en la ciudad.

Gramún señaló que las nuevas instalaciones ofrecen a los jóvenes un entorno moderno y equipado para su formación y vinculó el proyecto con las necesidades de profesionales cualificados de las empresas del municipio y del tejido productivo del Bajo Cinca. También destacó la coordinación necesaria entre el Ayuntamiento de Fraga, el Gobierno de Aragón y los dos institutos de la localidad para hacer posible la actuación.

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Con motivo de la reapertura, el Ayuntamiento de Fraga, el IES Bajo Cinca y el IES Ramón J. Sender organizó ayer una jornada de puertas abiertas para que los vecinos puedan conocer las nuevas instalaciones.