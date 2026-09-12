Sorpresa en Monzón: un coche de la Policía Local de Madrid patrulla por sus calles

El alcalde de Monzón, Isaac Claver, y el concejal de Policía, Carlos Perella, se han desplazado a Madrid para firmar y recibir, por parte de la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, un vehículo adaptado como oficina móvil de atención al ciudadano para la Policía Local de la ciudad, valorado en 80.000euro.

Isaac Claver, acompañado por el concejal de Policía ha sido recibido en la Jefatura Superior de la Policía Municipal, por la vicealcaldesa de Madrid, el coordinador general de Seguridad y Emergencias, Jesús Gil, el director general de la Policía Municipal, Antonio Domingo y el jefe Superior de la Policía Municipal, Óscar de Santos.

En este encuentro Claver ha agradecido "al Ayuntamiento de Madrid, a su alcalde y a su vicealcaldesa, con quienes mantenemos una excelente relación, que nos hayan incluido en su plan de cesión de vehículos" porque así Monzón "gana en medios y seguridad gracias a esta cesión de la ciudad de Madrid".

"Para un ayuntamiento como el nuestro obtener un coche de estas características de forma totalmente altruista es una gran aportación. Estamos hablando de una furgoneta Ford Transist, con muy pocos kilómetros, totalmente equipada como oficina móvil de atención al ciudadano que nos será útil para la atención a nuestros vecinos en la vía pública, tanto en Monzón como en Selgua y Conchel, y tanto a diario como como en eventos multitudinarios", ha apuntado Claver.

Plan de cesión de vehículos

Monzón es el único ayuntamiento de Aragón que ha entrado en el plan de cesión de vehículos del Ayuntamiento de Madrid con el que han firmado el acuerdo.

Esta cesión responde al objetivo de las administraciones de optimizar los recursos disponibles y reforzar los medios materiales de los cuerpos policiales locales, sin necesidad de realizar nuevas inversiones.

Noticias relacionadas

La Ford Transit está totalmente equipada, con un valor de 80.000 euros, tiene poco más de 30.000 kilómetros y una antigüedad nueve años, adaptada como oficina móvil de atención al ciudadano. En la actualidad la Policía Local cuenta con cuatro coches y dos motos eléctricas para prestar su servicio.