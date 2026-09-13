Biscarrués volverá a iluminarse con el tradicional Asoleo del equinoccio de otoño
El Ayuntamiento de Biscarrués propone una visita guiada por su iglesia para conmemorar el equinoccio de otoño, momento en el que la luz solar ilumina el altar mayor del templo
La iglesia de Biscarrués (Huesca) volverá a convertirse el próximo sábado 19 de septiembre en escenario de uno de los fenómenos más singulares de su patrimonio: el Asoleo del equinoccio de otoño, un momento en el que la luz del sol incide de manera precisa sobre el sagrario del altar mayor.
El programa comenzará a las 13.00 horas con una visita guiada a la iglesia y a las campanas recientemente restauradas, en la que los asistentes podrán conocer sus sones, su historia y el legado cultural y patrimonial que representan para el municipio.
A las 14.00 horas tendrá lugar el esperado Asoleo en el altar mayor, cuando la luz solar alcanza el sagrario y crea una imagen de gran belleza y simbolismo.
El asoleo es un fenómeno que se produce cuando la arquitectura de un templo está concebida de manera que, en determinadas fechas del año, los rayos del sol alcanzan un punto concreto del interior, en este caso el altar mayor. La coincidencia con el equinoccio refuerza el carácter especial de este momento, en el que arquitectura, naturaleza, tradición y espiritualidad se encuentran.
La experiencia se ha convertido en uno de los atractivos patrimoniales de Biscarrués y permite descubrir un fenómeno que forma parte de la historia y la identidad del municipio. En anteriores ediciones, numerosos asistentes pudieron contemplar emocionados cómo la luz del sol iluminaba de forma precisa el sagrario, creando una atmósfera especialmente sobrecogedora.
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