El Hospital de Barbastro se blinda contra los apagones
El Servicio Aragonés de Salud ha destinado 130.000 euros para renovar uno de los grupos electrógenos con el objetivo de garantizar la continuidad de la actividad asistencial
El Hospital de Barbastro ha renovado uno de sus dos grupos electrógenos con una inversión de 130.000 euros del Servicio Aragonés de Salud (SALUD) para reforzar la seguridad del suministro eléctrico y garantizar la continuidad de la actividad asistencial ante posibles averías o emergencias en la red.
La instalación del nuevo equipamiento concluyó a finales de agosto, después de completar de forma satisfactoria todas las pruebas de funcionamiento, y ha permitido sustituir el grupo más antiguo del centro, que estaba desgastado tras años de servicio.
El director de Gestión del Sector Sanitario de Barbastro, José Antonio Riba, ha explicado que el nuevo equipo “reforzará la seguridad del suministro eléctrico y permitirá la continuidad de la actividad asistencial en situaciones de avería o emergencia”.
Los grupos electrógenos permiten mantener en funcionamiento áreas y equipamientos esenciales cuando se produce una interrupción del suministro de la red convencional, de tal forma que reducirá el impacto que una incidencia eléctrica puede tener sobre la atención a los pacientes y la actividad sanitaria.
De hecho, tal y como han informado en una nota de prensa desde el Gobierno de Aragón, el apagón registrado en España el 28 de abril de 2025 puso de manifiesto la importancia de disponer de sistemas de respaldo energético “robustos y actualizados” para hacer frente a interrupciones del suministro eléctrico.
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