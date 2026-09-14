El corte de un tramo de la A-132 en Bailo permitirá ensanchar un puente para hacer más segura la circulación

El director general de Carreteras e Infraestructuras del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Arminio, ha señalado este lunes que el corte de un tramo de la carretera A-132, en Bailo (Huesca), permitirá ensanchar un puente para mejorar la fluidez y la seguridad del tráfico rodado.

Arminio ha recalcado que el corte de la A-132 entre los puntos kilométricos 46,00 y 64,00 desde este lunes hasta el 30 de septiembre, se ha acordado "de manera consensuada" con los empresarios y alcaldes de la zona, también con la empresa concesionaria del itinerario 5 del Plan Extraordinario de Carreteras.

Los trabajos consistirán en la ampliación del viaducto número 11, pasando el puente de una anchura de cinco metros a nueve y medio, "como el resto de la carretera". Esta actuación, ha continuado el director general, requiere eliminar el pavimento existente y toda la estructura superior del puente, así como construir nuevas cimentaciones donde apoyar el nuevo tablero, de manera que no se podrá reabrir este tramo al tráfico, hasta el 30 de septiembre, "ni siquiera de manera ocasional".

"Se analizó la posibilidad de establecer algún desvío alternativo, sobre todo en los puntos cercanos al puente, que permitiera el tránsito de vehículos para evitar este corte total", pero no ha sido posible por "las condiciones holográficas y la envergadura de la obra".

Noticias relacionadas

Así, la dirección general ha establecido recorridos por la carretera A-1205 y la autovía A-23, lo que requerirá a los usuarios hacer más kilómetros, pero "son la opción más segura y recomendable" y "permite la movilidad para los vecinos de la zona en los municipios afectados por el corte de la carretera siempre que sus recorridos no impliquen el paso del puente", ha concluido Arminio.