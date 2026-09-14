Huesca estrena su Facultad de Medicina y los alumnos podrán estudiar allí los seis cursos del grado

La Universidad de Zaragoza ha inaugurado este lunes la nueva Facultad de Medicina del campus de Huesca, unas instalaciones de 4.100 metros cuadrados que permitirán completar los seis cursos del grado y que este año han recibido 3.657 solicitudes para sus 45 plazas de nuevo ingreso.

El nuevo centro, situado en el ala oeste rehabilitada de la antigua Residencia Provincial de Niños y Niñas, ha sido inaugurado veinte meses después de la colocación de la primera piedra y tras una inversión de casi ocho millones de euros, de los que tres proceden del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, financiado con fondos europeos.

Al acto de inauguración han acudido el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea; la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna; el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, y el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán.

La facultad, según ha detallado Azcón, cuenta con seis aulas con capacidad para 60 estudiantes y una para 80, cinco laboratorios, salas de seminarios y espacios destinados a profesores, tutorías y alumnos. Además, con el objetivo de reproducir situaciones similares a las que los futuros médicos se van a encontrar en su profesión, el edificio cuenta con salas que reproducen un quirófano, una unidad de cuidados intensivos, una sala de urgencias, consultas de oftalmología y obstetricia y dos aulas de habilidades clínicas.

Azcón ha destacado que estas instalaciones formarán a los estudiantes tanto en teoría como en práctica, ya que la tecnología y los espacios de los que disponen “se parecen lo máximo a donde van a desarrollar su profesión”.

Además, ha señalado que el centro no solo es “tecnológicamente puntero”, sino que permitirá a los estudiantes que comiencen Medicina en Huesca completar en la capital altoaragonesa toda su formación. Este curso ya imparte tercero de Medicina, además de primero y segundo, y la implantación continuará progresivamente hasta el sexto curso, de modo que los estudiantes que han iniciado ahora tercer curso serán los primeros que completarán íntegramente el grado en la ciudad, en el curso 2029-2030.

De hecho, Azcón ha añadido que este es el primer curso en el que hay alumnos que comienzan Medicina en las tres provincias aragonesas, con una oferta de 310 plazas en la Universidad de Zaragoza que se suma a las 100 plazas de la Universidad San Jorge, 190 más que en el curso 2022-2023.

El presidente ha calificado este incremento de “salto exponencial” y ha defendido que supone una “respuesta necesaria” a las dificultades que tiene el sector sanitario para encontrar médicos.

En el caso de Huesca, Azcón ha detallado que se han registrado 3.657 solicitudes para acceder a las 45 plazas ofertadas, lo que supone unas 81 peticiones por puesto. Según ha informado el presidente, las 220 plazas de Zaragoza ya están completas, las de Huesca también y en Teruel estaban ocupadas 44 de 45, unas cifras que para el presidente son históricas.

Instalaciones “perfectamente adaptadas”

Por su parte, Rosa Bolea ha definido la inauguración como “un hito” con el que se está “escribiendo la historia” y ha defendido el enclave en el que se encuentra, ya que supone “dar vida” a un edificio histórico y dotarlo de instalaciones “modernas, vanguardistas y perfectamente adaptadas a los retos actuales”, que permitirán la motivación “tanto de los docentes como de los estudiantes”.

Bolea se ha mostrado convencida de que muchos estudiantes que cursen en Huesca acabarán quedándose en el territorio y ha avanzado que el próximo año se anunciarán nuevos grados en el campus oscense, sin concretar cuáles.

Orduna, por su parte, ha definido la jornada de “histórica” por culminar una reivindicación de más de treinta años para recuperar los estudios de Medicina completos, un grado que, según ha recordado, tiene sus raíces en el siglo XIV.

Ha apuntado que supone una oportunidad tanto para los estudiantes como para la actividad sanitaria de la zona y ha resaltado la coordinación institucional en el desarrollo del campus biosanitario de Huesca, que continuará en los próximos años.

En ese sentido, ha señalado que Farmacia puede ser una de las próximas titulaciones que podrían incorporarse, aunque ha asumido que todavía queda “un largo camino” para ampliar la oferta.

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Además, Claver ha mostrado su “orgullo, satisfacción y felicidad” por haber participado en unas obras que, según ha asegurado, se han ejecutado “en tiempo récord” y que han permitido hacer realidad “un viejo anhelo” de la provincia, mientras que Beltrán, ha afirmado que este lunes “es un día de muy buenas noticias” y ha destacado la colaboración institucional, señalando que “a la mayoría de la gente” le gusta ver que las administraciones se ponen de acuerdo “y no siempre estamos riñendo”