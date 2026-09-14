El mural de Isabel de Segura empieza a transformar la fachada de la calle Valparaíso de Teruel

La fachada de la calle Valparaíso, en el barrio del Carmen de Teruel, comienza a coger forma y ya asoman los primeros trazos del mural que reproducirá la obra de Muñoz Degrain centrada en la figura de Isabel de Segura. La intervención, a cargo de la artista Yasmina Oliveros, se ha inicado el pasado viernes, 11 de septiembre, y ocupará una superficie de 300 metros cuadrados con una reinterpretación de la obra "con una mirada contemporánea" que reivindica el valor universal de los mitos y las leyendas.

La alcaldesa de Teruel, ha visitado esta mañana los trabajos junto al concejal de Cultura, Carlos Méndez; el concejal de Participación Ciudadana, Julio Esteban; la presidenta del barrio del Carmen, Lucía Caballero, y los representantes de la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel (FAVCT) Pepe Polo y Pacuel Giménez, además de la propia artista.

Yasmina Oliveros ha explicado que el proyecto supone un importante reto técnico, ya que implica trasladar a una fachada de grandes dimensiones un retrato pictórico de pequeño formato.

La artista ha querido además aclarar el significado de las frases que pueden apreciarse en los primeros trazos del mural y que han llamado la atención de algunos vecinos. Según ha explicado, esos textos forman parte de la cuadrícula que utiliza como referencia para trasladar a gran escala la obra original de Muñoz Degrain. Este sistema le permite mantener las proporciones del dibujo y evitar que la imagen quede deformada. Una vez finalizada la pintura, las frases desaparecerán y quedará únicamente la obra.

La intervención quedará finalizada antes de que comience el mes de octubre y permitirá recuperar una fachada de 300 metros cuadrados mediante una propuesta artística que conecta el patrimonio cultural de Teruel con una expresión contemporánea. La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha destacado el valor de la iniciativa y su capacidad para acercar la cultura a todos los barrios. "Lo que está haciendo Yasmina no es solo arte urbano. Es una forma de llevar la cultura a la calle y acercarla a los barrios, de recuperar espacios y de hacer que nuestra historia y nuestros personajes formen parte de la vida cotidiana de los turolenses", ha señalado.

En este sentido, Buj ha subrayado que que la intervención permite reinterpretar una figura vinculada a una de las historias más universales de Teruel desde una perspectiva actual. "Isabel de Segura forma parte de nuestra identidad y de una historia que ha trascendido nuestras fronteras. Ahora esa historia vuelve a las calles con una mirada diferente, gracias al talento de una artista y al trabajo conjunto con los vecinos", ha añadido.

Noticias relacionadas

El proyecto forma parte de AR3 Teruel, un programa de arte urbano participativo que nace del acuerdo entre el Ayuntamiento de Teruel y la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de Teruel (FAVCT). La iniciativa pretende revitalizar distintos espacios de la ciudad a través de intervenciones artísticas en fachadas y muros de los barrios.