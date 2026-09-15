La DPH inicia el asfaltado de la pista de Bujaruelo con una inversión superior al medio millón de euros

La Diputación Provincial de Huesca ha iniciado las obras de acondicionamiento y asfaltado de la pista de Bujaruelo, en el término municipal de Torla-Ordesa. La inversión asciende a 544.500 euros y mejorará más de cuatro kilómetros para facilitar el trabajo de los ganaderos.

El presidente de la DPH, Isaac Claver, ha visitado este martes el arranque de los trabajos junto al diputado de Obras, Álvaro Bescós; el alcalde de Torla-Ordesa, Jesús Lardiés; la alcaldesa de Broto, Carmen Muro; el presidente de la Asociación de Ganaderos del Valle de Broto, Diego Sampietro, el presidente de la Mancomunidad Forestal, Alberto Ramón, y representantes del sector turístico de la zona.

Claver ha indicado: "Ponemos en marcha una actuación muy importante en uno de los espacios más emblemáticos del Alto Aragón y damos respuesta a una reivindicación histórica. Con una inversión superior al medio millón de euros, vamos a mejorar más de cuatro kilómetros de esta pista para facilitar el trabajo de los ganaderos, mejorar el acceso de quienes viven aquí y ofrecer mayor seguridad a los miles de visitantes que cada año llegan al valle de Bujaruelo".

La intervención se desarrolla sobre la pista ya existente entre el puente de los Navarros y San Nicolás de Bujaruelo. De los más de seis kilómetros de recorrido, aproximadamente 1,8 kilómetros ya se encuentran hormigonados, por lo que las obras actúan sobre los 4,4 kilómetros restantes, con una plataforma de 4,5 metros de anchura.

Además del asfaltado y la mejora del firme, se actuará sobre los drenajes y se instalarán los elementos de protección y seguridad necesarios. El proyecto mantiene asimismo una franja lateral sin pavimentar junto a las cunetas para facilitar el tránsito del ganado y establece una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora.

La actuación se completa con el acondicionamiento de los ocho kilómetros de pista que unen San Nicolás de Bujaruelo con la zona El Cerbillonar. La previsión es que el asfaltado se complete en un plazo de dos semanas para, después, acometer los trabajos de mejora de seguridad y señalización de todo el trazado.

La mejora responde a los distintos usos que confluyen en Bujaruelo. Para los ganaderos, la pista constituye una infraestructura de trabajo imprescindible para acceder a los pastos, atender al ganado y transportar materiales; para el sector turístico, supone mejorar las condiciones de llegada a uno de los espacios con mayor afluencia del Sobrarbe; y para los municipios del valle supone contar con un acceso más seguro para vecinos, trabajadores, empresas y servicios.

También permitirá reducir los tiempos y facilitar la intervención de los servicios de emergencia cuando sea necesario.

Noticias relacionadas

El inicio de los trabajos convierte así en realidad una reivindicación de más de dos décadas del Ayuntamiento de Torla-Ordesa, la Mancomunidad Forestal del Valle de Broto y los ganaderos de la zona.