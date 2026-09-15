UpLifting invertirá 11 millones en ampliar su planta de Huesca y creará hasta 50 empleos

La empresa oscense UpLifting invertirá once millones de euros en su planta de la Plataforma Logística Huesca Sur (Plhus) y prevé incorporar hasta 50 trabajadores para atender el aumento de la demanda de maquinaria de elevación civil y militar. El director general de la empresa, Roberto Garzo, ha explicado durante la visita este martes de la consejera aragonesa de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, que las obras ya han comenzado y sumarán 10.000 metros cuadrados a la compañía.

La actuación incorporará nuevas líneas de montaje para aumentar la fabricación de grúas y carretillas elevadoras, tanto al mercado civil como al militar, cuya demanda crece. Garzo ha señalado que el objetivo de esta empresa familiar es reforzar su presencia internacional y elevar la facturación al doble, de los 25 a los 50 millones de euros.

Para el director general, el reto es ahora encontrar los trabajadores necesarios, dado que buscan soldadores, mecánicos, electricistas e ingenieros con formación.

Por su parte, Valle ha destacado a Uplifting como una empresa “con capacidad de adaptación” y un ejemplo de crecimiento, innovación y competitividad internacional desde Huesca. La consejera ha señalado que la evolución de la compañía “puede servir de ejemplo para otras industrias de la Comunidad en un sector estratégico como la defensa”.

Además, ha afirmado que el sector de la defensa todavía tiene un peso reducido en la economía aragonesa, pero ofrece un importante potencial para numerosas pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, ha explicado que el Gobierno de Aragón trabaja a través del Hub de Defensa de Aragón para ayudar a las empresas a obtener certificaciones necesarias.

Desde su puesta en marcha, 110 pymes y 'startups' han participado en programas especializados de acompañamiento y 250 han intervenido en ferias sectoriales y misiones comerciales.

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Valle ha añadido que el ejecutivo aragonés ha impulsado una nueva línea de ayudas dotada con 400.000 euros y ha incidido en el interés empresarial por participar en el expositor aragonés de FEINDEF, con el doble de interesados que el año pasado.