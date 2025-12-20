El Ayuntamiento de Tudela invierte más de 230.000 euros para renovar los parques infantiles

Un total de 234.559,52 euros es la inversión que realizará el Ayuntamiento de Tudela para la renovación de varios parques infantiles de la localidad. Unos trabajos que se adjudicaron en la última Junta de Gobierno del 21 de noviembre a la empresa Sumalim SL.

En concreto, los trabajos se desarrollarán en el Parque Baztán, el Parque del Queiles (Zonas 1 y 2), el parque de calle Mediavilla, el de calle Castillo de Peñaflor y el de calle Monasterio de la Oliva, y el plazo total de ejecución previsto para el conjunto de las actuaciones es de 75 días naturales.

El objetivo de estas actuaciones es modernizar, mejorar y aumentar las posibilidades de uso y disfrute de los espacios de juego distribuidos por la ciudad.

Para ello, se llevará a cabo un rediseño integral de los actuales juegos infantiles, incorporando nuevos elementos más accesibles, seguros y adaptados a las necesidades actuales de las familias.

En palabras del concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, Zeus Pérez, con esta actuación «estamos transformando los parques infantiles para que sean más seguros, más inclusivos y mucho más atractivos».

Parque Baztán

En el caso del Parque Baztán, tras la ampliación previa de la solera de hormigón por parte del ayuntamiento, se acometerá el desmontaje de los juegos existentes, se retirará el actual pavimento amortiguador actual que se encuentra muy deteriorado y se ejecutará un nuevo suelo amortiguador continuo. Tras estas intervenciones finalmente se instalarán nuevos juegos infantiles y se colocarán elementos de calistenia para ampliar las opciones de actividad física.

Parque del Queiles – Zonas 1 y 2

Mientras, en las zonas 1 y 2 del Parque del Queiles se contempla una intervención similar a la del Parque Baztán con las ampliaciones previas de las soleras de hormigón, el extendido de nuevo suelo continuo amortiguador y la instalación de nuevos juegos infantiles.

Otros parques

También se renovará el suelo de los parques situados en la calle Mediavilla, en la calle Castillo de Peñaflor, y el ubicado entre calles Monasterio de la Oliva y Blanca de Navarra.

En todos estos espacios de ocio y juego se llevará a cabo el levantado del suelo existente a base de placas, actualmente muy deterioradas, que se sustituirá por suelo amortiguador continuo, más seguro, resistente y adecuado para su uso infantil.