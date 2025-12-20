Más de 30 fotos en el concurso de Cortes que gana Miñés

El Ayuntamiento de Cortes celebró el pasado 3 de diciembre la entrega de premios del I Concurso de Fotografía del municipio, una iniciativa impulsada desde la Concejalía de Cultura con el objetivo de poner en valor el talento local y mostrar la belleza de la localidad a través de las imágenes.

Esta primera edición ha sido todo un éxito, ya que la participación superó las expectativas iniciales. Se presentaron más de treinta fotografías, en las que se pudieron ver paisajes, rincones del casco urbano, tradiciones, edificios históricos y escenas cotidianas que reflejan la esencia y la vida de Cortes. El jurado destacó el alto nivel de calidad de las obras, lo que hizo especialmente difícil la elección de las ganadoras.

Tras la deliberación, el primer puesto fue para Fernando Miñés Zueco, con la fotografía titulada El puente de las dos lunas. El segundo premio recayó en Ángela Sáez-Benito Díez, por su obra Después de la tormenta, y el tercer afortunado fue Jesús Martínez Ezpeleta, con una fotografía sin título. Además, se concedieron premios del cuarto al duodécimo puesto a otros vecinos y vecinas reconociendo así el esfuerzo y la creatividad de un mayor número de participantes.

El ayuntamiento quiso agradecer públicamente la participación de todas las personas que han formado parte del concurso y animó a la ciudadanía a seguir participando en futuras ediciones.

Las fotografías ganadoras podrán verse durante todo el mes de diciembre en las visitas al Castillo de Cortes, así como en las redes sociales municipales. Además, todas ellas formarán parte del calendario municipal de 2026, que el Ayuntamiento editó y repartió entre los vecinos y vecinas a partir del pasado 9 de diciembre, uno por cada vivienda ocupada.

El concurso estaba abierto a personas mayores de dieciséis años, permitiendo la presentación de una única fotografía por participante, sin retoques y siempre relacionada con Cortes. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por la cultura, la participación ciudadana y la promoción del patrimonio local, dando visibilidad al talento fotográfico del municipio y habiendo visto la gran recepción que ha tenido el certamen no cabe duda que le seguirán varias ediciones más.