Cambios en el estacionamiento en la travesía y la calle Mayor de Murchante

El Ayuntamiento de Murchante recordó al vecindario y al público en general que está prohibido parar o aparcar vehículos fuera de las zonas debidamente señalizadas en toda la travesía de la localidad. Esta medida afecta especialmente a la calle Mayor, que ha sido recientemente renovada tras muchos años en mal estado mejorando así notablemente su aspecto, ofreciendo una imagen más cuidada, ordenada y agradable para la localidad y para quienes la atraviesan a diario.

A su vez, el consistorio ha querido agradecer el comportamiento general de respeto y civismo mostrado por los habitantes de la localidad durante el desarrollo de las obras. También reconoció el trabajo de la empresa ejecutora de la labor de remodelación, de los técnicos implicados y de los empleados municipales que colaboraron en la regulación de los accesos y en el buen desarrollo del trabajo.

Cabe destacar que esta vía no es municipal, sino que depende directamente del Gobierno de Navarra y por lo tanto, es el organismo que tiene las competencias necesarias para su gestión y regulación. Desde el consistorio se insitió en que esté prohibición se basa en lo establecido en la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, concretamente en los artículos 39 y 40.

Según esta normativa, la calzada no puede utilizarse como zona de parada o estacionamiento si no está expresamente habilitada para ello, ya que esta práctica supone un riesgo tanto para los peatones como para el tráfico rodado, dificulta la circulación y puede generar situaciones peligrosas, especialmente en una vía central del municipio dada su localización y su alto volumen de actividad habitual.

Con el fin de facilitar la adaptación de los vecinos a esta normativa, se van a llevar a cabo labores de seguimiento y advertencia durante un corto periodo de tiempo. En esta fase inicial, patrullas de la Policía Foral y de la Guardia Civil informarán a los conductores de que tienen sus vehículos estacionados en lugares no permitidos sin imponer ningún tipo de sanción. Una vez terminado este plazo, se procederá a sancionar a quienes incumplan la normativa vigente.

Con estas medidas se quiere concienciar a la población y evitar molestias inecesarias. Además de hacer un llamamiento al cumplimiento de estas nuevas normas apelando a la responsabilidad individual y colectiva para garantizar la seguridad vial, el respeto a los espacios públicos y una mejor convivencia entre todos los vecinos de Murchante.