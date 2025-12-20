El concurso navideño triunfa entre los más pequeños de Murchante

Ya se conocen los ganadores del concurso navideño organizado y dirigido este año al alumnado de Educación Primaria del colegio público Mardones y Magaña de Murchante. Desde el Consistorio se quiso destacar la alta participación y la calidad de los trabajos presentados por los niños y niñas haciendo que la decisión del jurado no fuese sencilla.

El ayuntamiento de la localidad comunicó a los ganadores tras la valoración de los dibujos, el primer premio fue otorgado a Erik Herranz Barragán, alumno de sexto curso. El segundo afortunado fue Leo Vilches Recarte mientras que el tercer puesto fue para Martina Mancera López.

El trabajo ganador contará con el privilegio de ser la postal de felicitación navideña del ayuntamiento, además de ilustrar la portada del programa de navidad. Como reconocimiento de su obra también recibirá un vale de 35 euros en material escolar y la imagen será enmarcada. Por otro lado, los trabajos que obtuvieron el segundo y tercer puesto aparecerán en la contraportada del programa de Navidad y ambos autores recibirán igualmente su obra enmarcada.

El ayuntamiento felicitó a los ganadores y agradeció la participación de todo el alumnado, así como la colaboración del centro educativo y del profesorado y desde el consistorio se animó a los estudiantes a seguir participando en futuras ediciones del concurso para ayudar a mantener vivo el espíritu navideño y dar protagonismo a los más pequeños del municipio.

Con esta iniciativa, las instituciones de la localidad tienen como objetivo fomentar la creatividad entre el alumnado, así como conseguir una mayor implicación en las actividades municipales, en este caso en la celebración de la Navidad, ya que es un tema que no llama la atención a personas de corta edad y que, por lo tanto, pueden no tener ese sentimiento de pertenencia a la localidad.