PLENO DE APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
Las cuentas de Tudela para 2026 salen adelante con amplia mayoría
Los presupuestos municipales asciende a 54,5 millones de euros y de ellos 4,2 millones se destinarán a inversiones
La Crónica de la Ribera de Navarra
El Ayuntamiento de Tudela tiene previsto aprobar los presupuestos de 2026 el miércoles 24 de diciembre y, que saldrán adelante con una amplia mayoría contando con el apoyo del PP a cambio de aceptar algunas de sus propuestas.
El Ayuntamiento de Tudela presentó en noviembre el Proyecto de Presupuestos Municipales para el próximo año, que asciende a 54,5 millones de euros. El alcalde, Alejandro Toquero, y la concejala de Hacienda, Reyes Carmona, dieron a conocer las principales líneas de unas cuentas que se han debatido en el pleno municipal.
El alcalde explicó que se trata de un presupuesto similar al de 2025, que ya fue de récord, y destacó que el objetivo es seguir mejorando la ciudad sin aumentar la carga económica a la ciudadanía. Las cuentas están pensadas para mantener los servicios públicos, mejorar los barrios y reforzar las políticas sociales.
Inversiones
Las inversiones previstas para 2026 superan los 4,2 millones de euros. Entre las actuaciones más importantes se encuentra la reurbanización de la calle Manresa, con mejoras de accesibilidad, un ascensor urbano y un jardín terapéutico. También se incrementa la inversión en polígonos industriales, en el mantenimiento de calles y en la renovación de parques, jardines y zonas verdes.
El presupuesto incluye partidas para modernizar la ciudad, como la climatización de edificios municipales, la renovación de vehículos por modelos híbridos y eléctricos y la compra de una ambulancia para Protección Civil. Además, se destinarán fondos a mejorar caminos, plantar más árboles y reforzar el ciudado de las colonias felinas.
Sector servicios
En el ámbito económico, el ayuntamiento apuesta por el turismo, con el desarrollo del Plan Operativo de Turismo 2026, y por la agricultura, con una inversión cercana a los 200.000 euros en el proyecto San Nicolás Tudela Green Temple. También se mantiene el apoyo al comercio local con el programa Vive Tudela y ayudas al emprendimiento y a nuevas empresas.
La educación, el deporte y la juventud cuentan con partidas reforzadas. Se destinan fondos al mantenimiento de escuelas infantiles, centros educativos y la escuela de música, así como ayudas al comedor social. En deporte, se invertirán 200.000 euros en las piscinas de Ribotas y 100.000 euros en el Skate Park de La Azucarera. Las ayudas a entidades deportivas aumentan un 35% y las actividades juveniles como las Fiestas de la Juventud crecen un 8%.
Políticas sociales
Las políticas sociales son una parte importante del presupuesto. Se incrementan las actividades de Bienestar Social en un 20% y las ayudas a colectivos sociales en un 5%. Se destinan fondos a la atención de personas sin hogar, al comedor social y a asociaciones sociales, incluidas las nuevas ayudas a entidades que trabajan con personas con discapacidad y con autismo.
En materia de seguridad y transporte, el objetivo es aprobar «unos presupuestos que no dejen a ningún segmento de la población sin atender: políticas económicas con la cabeza y políticas sociales con el corazón», admitió Toquero.
El presupuesto incluye mejoras para asociaciones y fundaciones sociales, incluyendo nuevas partidas para la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad y la Asociación Navarra de Autismo (ANA). También para la Policía Municipal, nuevos equipos y la reforma de la comisaría. El autobús urbano contará con más recursos y la zona azul se renovará con nuevos equipos y servicios.
En palabras Reyes Carmona, se trata de un presupuesto equilibrado y responsable, con un nivel de deuda bajo, confirmando que Tudela goza de un ayuntamiento preparado para seguir avanzando en beneficio de toda la ciudadanía.
Luz verde a la obra de nuevas piscinas
El Ayuntamiento de Tudela ya ha aprobado el proyecto de las nuevas piscinas municipales e iniciado el proceso de contratación de las obras. La decisión se tomó en la Junta de Gobierno celebrada el pasado mes de noviembre. El proyecto fue redactado por la empresa Peralta-Ayesa SLP y contó con el presupuesto de 89.298 euros.
Las obras tendrán un importe máximo de 4,3 millones de euros, IVA incluido. Las empresas interesadas dispusieron de 21 días para presentar sus ofertas una vez publicado el anuncio en el Portal de Contratación de Navarra.
Las instalaciones se construirán en una parcela de 25.000 m2, situadas en la avenida Narangel. El proyecto incluye espacios modernos, accesibles y sostenibles pensados para el disfrute de toda la ciudadanía.
El complejo contará con tres piscinas para diferentes edades y usos, espacios infantiles y un aparcamiento con plazas adaptadas.
El plazo previsto para ejecutar los trabajos es de un año, por lo que las nuevas piscinas podrían abrir en el verano de 2027.
