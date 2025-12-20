La cultura es la gran protagonista de esta Navidad en Cintruénigo

La programación navideña de este año apuesta por la cultura con varias actividades durante estos días, para que pueda servir como punto de encuentro de toda la ciudadanía de la localidad. La música y el teatro se unen en una propuesta variada que invita a disfrutar de estos eventos desde la emoción, el humor o la reflexión. Son actividades pensadas para todos los públicos y se celebrarán en el Centro de Artes Avenida de Cintruénigo.

Uno de los primeros eventos destacados fue el Concierto de Navidad de la Banda Municipal de Música, que tuvo lugar el pasado domingo, 21 de diciembre, a las 13.00 horas. Este concierto ya se ha convertido en una cita tradicional dentro de las celebraciones navideñas y una oportunidad para los vecinos de disfrutar del talento local.

La Banda Municipal ofreció un repertorio pensado para estas fechas tan señaladas con piezas que evocan el espírito de la navidad y que permitieron compartir un momento especial en compañía de la familia, parejas o amigos. La música en directo se convierte así en una forma de celebrar, de reunirse y de mantener vivas las tradiciones culturales del municipio.

También, la Escuela de Música tendrá su propio espacio llevando a cabo un concierto, este lunes, 22 de diciembre, a las 19.00 horas en el salón de actos de la residencia de Cintruénigo.

Los más pequeños se podrán sumar a la ronda de villancicos que se llevará a cabo el día 24 de diciembre a las 16.00 horas en la plaza de la Iglesia por parte de la banda Chiqui y el Aula de iniciación.

La programación continúa en el mes de enero con una propuesta diferente y original: Madness{"anchor-link":true}, un teatro musical a capela que viene de la mano de The Primitals and Yllana. El espectáculo podrá verse el 3 de enero a las 20.00 horas y su entrada tiene un precio de doce euros. Se trata de una comedia musical que, a través del humor y el canto a capela, reflexiona sobre los márgenes del sistema y sobre una sociedad absurda en la que la tecnología se presenta como una nueva mitología. Sin necesidad de instrumentos, solo con sus propias voces y el trabajo corporal, los artistas construyen un espectáculo dinámico, crítico y muy divertido, que invita tanto a reír como a pensar. Esta propuesta demuestra que la cultura también puede ser una herramienta para observar la realidad desde otro punto de vista.

Además, la música vuelve a tener un papel fundamental en estas fechas tan señaladas con el Concierto de Gospel de la Asociación Gospel Navarra, que se celebrará también en el Centro de Artes Avenida y contará con entrada libre. El gospel, con su fuerza vocal y su carácter colectivo, transmite mensajes de esperanza, alegría y unión, valores muy presentes en este mes de diciembre y que nos recuerdan la importancia que tienen estos días para los reencuentros con personas con las que se mantiene cualquier tipo de relación afectiva. Este concierto ofrece la oportunidad de descubrir o redescubrir un estilo musical lleno de alegría y emoción, una vez más interpretado por un conjunto con integrantes que pertenece al municipio y no se les da la suficiente visibilidad respecto a su labor social.

Para los días 27 y 28 de diciembre estará disponible el festival ¿De qué me suenas?{"anchor-link":true}, dirigido a todos los públicos y las entradas se pueden conseguir a traves de la página web de la localidad.

En conjunto esta programación navideña refuerza la importancia de la cultura como espacio de encuentro y celebración. Música clásica, gospel y teatro musical se dan la mano para ofrecer alternativas de ocio de calidad, accesibles y pensadas para compartir a nivel colectivo. Estos actos son una invitación a vivir la navidad desde la cultura, apoyando a los artistas locales y disfrutando de propuestas que enriquecen la vida cultural del municipio.