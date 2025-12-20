EXPOSICIÓN HASTA EL 5 DE ENERO
Descubre los tesoros del Archivo Municipal de Tudela
LA CRÓNICA
Hasta el 5 de enero los vecinos de Tudela y alrededores podrán visitar la exposición de donaciones del Archivo Municipal. El palacio Marqués de Huarte acoge una muestra documental que reúne una selección de las donaciones recibidas a lo largo del presente año.
Los horarios de apertura son: de lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 h; los sábados, de 11.00 a 13.30 h y de 17.30 a 20.00 h; y los domingos, de 11.00 a 13.30 h.
La exposición presenta documentos procedentes de 13 donaciones y un depósito, aportados por 17 personas y entidades que han decidido poner sus fondos a disposición de la ciudad.
Los materiales expuestos abarcan un amplio abanico documental como libros, planos, fotografías y documentos de archivo, además de piezas destacadas como el árbol genealógico de los Olaso, elaborado en pergamino, o diversos documentos musicales vinculados a la música popular.
Estas aportaciones contribuyen de manera significativa a enriquecer los fondos del Archivo Municipal, que cada año incorpora más testimonios de la vida local procedentes de particulares y entidades. De esta forma se complementa y amplía la documentación generada por el propio ayuntamiento, conformando un patrimonio cada vez más completo y representativo de la memoria e historia de la ciudad.
Asimismo, el Archivo Municipal ha recibido ocho donaciones adicionales relacionadas con el proyecto de recopilación de fuentes orales sobre el tardofranquismo y la transición, que serán objeto de una muestra específica en una fecha posterior.
