DIGITALIZACIÓN
Disponible el nuevo portal de Transparencia del Ayuntamiento de Tudela
LA CRÓNICA
El Ayuntamiento de Tudela cuenta ya con un nuevo Portal de Transparencia, una plataforma moderna, accesible y diseñada para garantizar el derecho de la ciudadanía a conocer con claridad cómo se gestionan los recursos públicos. La presentación de la misma corrió a cargo del concejal de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Fernando Ferrer, quien subrayó que «este nuevo espacio digital, moderno y accesible está orientado a garantizar el derecho de la ciudadanía a conocer cómo se gestiona lo público».
Además, la plataforma permitirá avanzar en el cumplimiento de indicadores utilizados por organismos independientes como Transparencia Internacional, reforzando así la rendición de cuentas y la confianza ciudadana. Ferrer destacó que el nuevo portal se centra en «la calidad, claridad y actualización permanente de los datos».
Toda la información pública del ayuntamiento se estructura en 10 grandes áreas temáticas, facilitando una navegación sencilla y orientada al usuario: Información institucional, Organización y cargos públicos, Normativa y procedimientos, Personal o Urbanismo.
Entre las principales novedades, el portal incorpora tres módulos avanzados de transparencia económica.
El primero se enfoca en la contratación pública y se conecta automáticamente con el Portal de Contratación del Gobierno de Navarra, publicando en tiempo real todos los contratos licitados por el ayuntamiento. La ciudadanía puede consultar su finalidad, adjudicatarios e importes.
Por otro lado, tenemos está apartado de subvenciones y ayudas públicas, que permite que todas las ayudas municipales se muestren de manera automática, indicando cuantías, convocatorias y objeto de cada subvención.
Por último, se puede acceder también al presupuesto municipal mediante gráficos intuitivos y desgloses detallados. «Cualquier persona puede ver de forma clara en qué se invierte cada euro público: desde educación, limpieza viaria o parques y jardines, hasta servicios sociales, cultura o seguridad ciudadana», explica Ferrer.
El portal ya se encuentra en funcionamiento a través de este enlace.
