A estudio, un parquin en el colegio Lourdes de Tudela

El Ayuntamiento de Tudela y la Fundación San Francisco Javier han firmado recientemente un convenio de colaboración para analizar la viabilidad de habilitar un aparcamiento en el patio del antiguo Colegio de Lourdes, ubicado en el Barrio de Lourdes.

La firma del documento se realizó con la presencia del alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, y del director-gerente de la Fundación San Francisco Javier, Abel García, acompañados por el concejal de urbanismo, Zeus Pérez.

El acuerdo establece el marco de cooperación entre ambas entidades para la realización del estudio técnico que permitirá valorar alternativas y potencialidades del espacio. El ayuntamiento asumirá los gastos derivados de la redacción del estudio.

Demanda histórica

El consistorio recuerda que la mejora de la movilidad y la búsqueda de soluciones de estacionamiento en el Barrio de Lourdes es una demanda histórica de los vecinos.

Desde el área de Urbanismo se viene trabajando en distintas alternativas, entre ellas el posible aprovechamiento del patio interior del antiguo centro educativo.

La vigencia inicial del convenio será de dos años, prorrogables de forma conjunta hasta un máximo de cuatro. Además, se constituirá una comisión mixta de seguimiento, con dos representantes de cada entidad, que supervisará el desarrollo del estudio y resolverá cualquier duda interpretativa del acuerdo.