Eulogio Mateo gana el XVII Concurso de Ganaderías Ciudad de Cascante

La ganadería Eulogio Mateo Sola, con sede en la localidad navarra de Cárcar, fue la gran protagonista del XVII Concurso de Ganaderías Ciudad de Cascante, el certamen se celebra con motivo de las fiestas patronales de la localidad. El jurado otorgó el primer premio a esta ganadería tras valorar el buen estado, la presencia y el comportamiento de las reses presentadas durante los festejos taurinos.

El segundo premio fue para la ganadería SAT Ustárroz, procedente de Arguedas, que volvió a demostrar su buen trabajo y la calidad de su ganado. El tercer puesto recayó en la ganadería de Adrián Domínguez, de Funes, que también tuvo una destacada participación en esta edición del concurso.

Uno de los momentos más esperados por los habitantes del municipio fue la entrega del premio a la mejor res. Este reconocimiento lo obtuvo una vaca cárdena de doce años, herrada con el número 416 y conocida con el nombre de Cabritera, perteneciente a la ganadería de Eulogio Mateo Sola. La res fue muy valorada por su bravura, el comportamiento en el recorrido y la expectación que generó entre los aficionados.

El concurso de ganaderías se ha convertido con el paso de los años en una cita muy esperada por los de Cascante. Tanto vecinos como visitantes siguen con interés la participación y actuación de las distintas ganaderías en su programación taurina habitual dentro de las fiestas patronales.

Además de los premios principales, el Ayuntamiento de Cascante quiso reconocer la participación del resto de ganaderos que formaron parte de la feria cascantina de 2025. Todos ellos recibieron un detalle como agradecimiento por su colaboración y contribución al buen desarrollo de las fiestas. Las ganaderías que lo obtuvieron fueron las de Vicente Domínguez, Hermanos Ganuza, Teodoro Vergara, Pedro Domínguez, Manuel Merino y Francisco Murillo, habituales en los festejos de la zona.

El acto de entrega de premios estuvo organizada por el ayuntamiento, lo presidió el concejal de festejos, César Tortajada Modrego, acompañado por el alcalde de la localidad, Alberto Añón, y la concejala Iara San Martín.

Durante el acto, las autoridades municipales agradecieron el esfuerzo de los ganaderos además de subrayar el buen desarrollo de los festejos y la alta participación de los vecinos durante las fiestas. Con este concurso, Cascante vuelve a poner en valor el trabajo del sector ganadero cerrando así el certamen con un balance muy positivo y la vista puesta ya en la próxima edición.