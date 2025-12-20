Fernando Palacios recibe el Remacha Honorífico 2025 del Ayuntamiento de Tudela

El músico y divulgador Fernando Palacios Jorge recibió el Premio Fernando Remacha Honorífico 2025, un reconocimiento concedido por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tudela. Desde el Ayuntamiento de Castejón se le trasladaron públicamente las felicitaciones por este premio, que pone en valor una trayectoria dedicada a acercar la música a todo tipo de públicos.

La Escuela de Música y Conservatorio Fernando Remacha llevó a cabo un año más su edición de los Premios Remacha 2025, acto que se celebra para reconocer el talento y esfuerzo de los estudiantes de escuelas de música de la comunidad navarra, de esta forma se fomenta la participación y la buena gestión musical aplicando todos los conceptos que aprenden y sumándole un incentivo a su recorrido educativo.

Del 3 al 7 de noviembre fue su Semana Cultural en la que cerró la fase de concurso que dio a conocer a los afortunados de los galardones. El concurso concluyó con la selección de diecinueve jóvenes músicos.

Fernando Palacios Jorge es pedagogo musical, compositor, intérprete y divulgador navarro, con una amplia y reconocida carrera en el ámbito musical. A lo largo de los años ha trabajado para hacer la música comprensible y cercana, especialmente para niños, jóvenes y personas sin formación musical previa. Su labor ha contribuido de manera relevante a despertar el interés por la música y a formentar la educación en ese mismo formato desde una perspectiva abierta y participativa.

El nombramiento fue propuesto por el claustro de profesores de la Escuela-Conservatorio de Tudela, que quiso reconocer su aportación al mundo de la música y compromiso constante con la enseñanza y difusión cultural. El claustro destacó especialmente su carácter pionero, ya que fue uno de los primeros en llevar la divulgación musical a medios como la radio, la televisión o los libros en una época en la que no existían las herramientas tecnológicas actuales, que se encuentran a un nivel muy avanzado y que siguen evolucionando a una velocidad increíblemente rápida día a día y sin límite. El conjunto de profesores quisieron rendir homenaje a su forma de entender el arte y que «lo divertido no es lo contrario de lo serio», tal y como admitió el galardonado.

También se valoró su gran capacidad para transmitir la música de forma clara y accesible, combinando el rigor musical con un lenguaje cercano y ameno. Gracias a este enfoque, Fernando Palacios ha logrado conectar con públicos muy diversos, rompiendo barreras y demostrando que la música puede disfrutarse y entenderse sin necesidad de conocimientos especializados.

La entrega del Premio Fernando Remacha Honorífico 2025 tuvo lugar el viernes, 21 de noviembre, en el Teatro Gaztambide de Tudela con motivo de la festividad de Santa Cecilia, también conocido como el Día Internacional de la Música. El acto contó con una ambientación musical y cultural acorde con la trayectoria del premiado y el significado del galardón.

Durante la ceremonia, la soprano navarra, Raquel Andueza, ofreció a los allí presentes una actuación especial en la que interpretó varias arias de ópera, aportando ese componente artístico al evento.

Además, Sofía Yanguas, estudiante de la Escuela de Fitero, volvió a destacar como alumna externa siendo premiada en un certamen de talento joven de la música en Tudela.

En el mismo acto, también se hicieron entrega de los Premios Remacha de Interpretación y Composición 2025 al alumnado de la Escuela-Conservatorio de Tudela, así como el Premio Remacha de Composición 2025,que fue concedido a Mihael Valencia Quellca por su obra Elisabeth, Vinicius y Miguel.