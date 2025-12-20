Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MEJORA EN LA MOVILIDAD

Finalizada la rotonda en la avenida Zaragoza de Tudela

El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible en las obras. / Servicio especial

LA CRÓNICA

TUDELA

Los vecinos de la avenida Zaragoza de Tudela han sido los primeros testigos de la nueva rotonda. Las obras, concluidas recientemente, comenzaron el 8 de septiembre.

La infraestructura, ubicada junto a UVESA y promovida por Cereales Pardo, S.L., cuenta con un presupuesto de 400.705 euros (IVA incluido) y tiene como finalidad facilitar la movilidad en el nuevo espacio terciario proyectado en los terrenos donde se situaban las antiguas instalaciones de Cereales Pardo.

En cuanto a la actuación, se ha construido una intersección tipo glorieta con un radio interior de 17 metros y un radio exterior de 25 metros, además de arcenes interior y exterior de 1 metro de anchura cada uno. Asimismo, se repondrán la acera y el carril bici existentes, afectados por la obra, manteniendo sus dimensiones actuales. También se garantizará el acceso a las fincas de la margen oeste, la continuidad del canal de riego del margen este y la reposición de los servicios existentes.

Además, a solicitud del Ayuntamiento de Tudela, se incorporará a la obra la ejecución de una plataforma destinada a ubicar una nueva parada de autobús urbano en la margen oeste de la avenida Zaragoza, situada a 60 metros del centro de la glorieta.

