Finalizada la rotonda en la avenida Zaragoza de Tudela

Los vecinos de la avenida Zaragoza de Tudela han sido los primeros testigos de la nueva rotonda. Las obras, concluidas recientemente, comenzaron el 8 de septiembre.

La infraestructura, ubicada junto a UVESA y promovida por Cereales Pardo, S.L., cuenta con un presupuesto de 400.705 euros (IVA incluido) y tiene como finalidad facilitar la movilidad en el nuevo espacio terciario proyectado en los terrenos donde se situaban las antiguas instalaciones de Cereales Pardo.

En cuanto a la actuación, se ha construido una intersección tipo glorieta con un radio interior de 17 metros y un radio exterior de 25 metros, además de arcenes interior y exterior de 1 metro de anchura cada uno. Asimismo, se repondrán la acera y el carril bici existentes, afectados por la obra, manteniendo sus dimensiones actuales. También se garantizará el acceso a las fincas de la margen oeste, la continuidad del canal de riego del margen este y la reposición de los servicios existentes.

Además, a solicitud del Ayuntamiento de Tudela, se incorporará a la obra la ejecución de una plataforma destinada a ubicar una nueva parada de autobús urbano en la margen oeste de la avenida Zaragoza, situada a 60 metros del centro de la glorieta.