La Tejedoras de Corella sacan pecho con su árbol sostenible

El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Corella quiso destacar públicamente el trabajo y la dedicación del grupo de mujeres Tejedoras de Corella, que han sido las responsables de la elaboración del árbol de navidad hecho con una famosa técnica de tejer, concretamente el ganchillo. La obra puede verse expuesta en el polideportivo Miguel Induráin durante estas fechas navideñas. Se trata de una iniciativa que une creatividad, tradición, compromiso social y que apuesta claramente por una decoración navideña sostenible.

La técnica tradicional que ha sido utilizada para confeccionar el árbol ha estado vinculada a las mujeres durante siglos como una forma de aprendizaje y expresión creativa. En este proyecto concreto, el ganchillo permite que se convierta en una herramienta de creación colectiva, donde cada aportación individual suma para dar forma a una obra común.

Desde el Área de Igualdad se destaca que este trabajo no solo tiene un valor estético, sino que también un importante valor social y simbólico. El proyecto permite visibilizar el trabajo manual femenino, poner en valor los saberes tradicionales y fomentar la participación activa de las mujeres en la vida cultural del municipio.

El grupo Tejedoras de Corella participa de forma altruista con el ayuntamiento en diferentes iniciativas a lo largo del año. Entre ellas, en la elaboración de elementos decorativos y materiales destinados a dar visibilidad a fechas señaladas como el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer; el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres; y el 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural.

En estas respectivas fechas anuales tan importantes para el sector femenino y su lucha por la igualdad, el ayuntamiento organiza programaciones que incluyen charlas, talleres, exposiciones y actos públicos de sensibilización.

Todo ello busca que los habitantes de la localidad reflexionen sobre el papel de la mujer en la sociedad en temas como la igualdad de oportunidad, poner en valor el papel femenino en el desarrollo económico, social y cultural del municipio.

Además, el conjunto forma parte de una actividad educativa en el IES Alhama, donde enseñan ganchillo al alumnado. Esta experiencia permite acercar una técnica tradicional a las nuevas generaciones y favorece el intercambio de conocimientos entre personas de distintas edades, lo que promueve a su vez el aprendizaje intergeneracional.

La práctica del ganchillo aporta grandes beneficios al ser humano como la mejora de la concentración, la coordinación y la paciencia, además de aumentar la creatividad.

Esta iniciativa quiere animar a que tanto más mujeres como hombres se sumen al mundo del ganchillo y que vean que es una práctica que aporta muchos valores y enseñanzas sociales para el día a día. Aunque es algo complicado de inculcar a los más pequeños, ya que esta práctica se ha ido perdiendo a lo largo de los años. Siempre es positivo rememorar costumbres y más si con ello se puede contribuir a una labor social tan importante como es el mostrar el gran trabajo que se puede hacer en equipo.

Desde el Ayuntamiento de la Corella se agradece al grupo de tejedoras su participación a lo largo del año en la gran cantidad de actos de los que forman parte, además de su implicación constante y contribuir a construir un municipio más igualitario y sostenible.