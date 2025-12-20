En marcha los trabajos de asfaltado del casco urbano de Tudela

Ya están en marcha los trabajos de asfaltado de las calles del casco urbano de Tudela. A los viales ya contemplados se les suma también el asfaltado de la calle Tejerías. Los trabajos fueron adjudicados a la empresa Asfaltos de Biurrun S.A. por un importe de 225.247,79 euros (IVA incluido).

Las calles incluidas en esta actuación son: Rosa Chacel Escritora; Arcas de Caltán; Camino Caritat, en el tramo comprendido entre Almajares y Carlos III; Torre Monreal; rotonda superior de la Cuesta de Loreto; Juan Antonio Fernández, entre Loreto y la calle Torre Monreal; Aquiles Cuadra; y Antonia Caparroso.

La intervención consiste en el fresado y posterior reposición con capa de aglomerado asfáltico, así como en la realización de labores complementarias como la señalización y los desvíos de obra, la puesta a cota de tapas de servicios y el repintado integral de las nuevas vías. Las principales mediciones estimadas ascienden a 2.660 m² de fresado previo y 11.405 m² de nueva capa de refuerzo.

Hasta el momento han concluido los trabajos de asfaltado en las calles Aquiles Cuadra y Antonia Caparroso. También se procederá a la señalización horizontal y al recrecido de las tapas de registro. Asimismo, se ha completado el asfaltado y la señalización en la calle Juan Antonio Fernández.

Por otro lado, se están llevando a cabo trabajos de asfaltado en la Cuesta de Loreto y, en los próximos días, se actuará en el entorno de Torre Monreal con labores de asfaltado y señalización.

Actuación adicional

La Junta de Gobierno también ha aprobado la modificación del contrato de las obras de asfaltado de calles de Tudela 2025, incorporando un incremento de 67.574,34 € (IVA incluido), destinado a la reparación urgente del asfaltado de la calle Tejerías.

Esta actuación ha sido incluida debido al deterioro acelerado del firme de la calle. Dicho deterioro se produjo tras la ejecución, el pasado mes de marzo, de un muro de escollera de 40,50 metros para estabilizar el talud, trabajos que, junto al tránsito de maquinaria pesada, afectaron de forma notable al pavimento existente.

La intervención prevista comprende varias actuaciones como el fresado de 1.770 m², el refuerzo de 250 m² y la extensión de 3.605 m² de mezcla bituminosa.

La reparación de esta vía se considera de interés general con el fin de restablecer el tráfico en condiciones de plena seguridad.