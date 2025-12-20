Castejón vive una Navidad sin tiempo para el aburrimiento

El Ayuntamiento de Castejón ha preparado una amplia y variada programación de actividades para celebrar las fiestas navideñas, está pensada para todos los públicos, pero especialmente para el disfrute de niños y niñas como es habitual en estas fechas.

El miércoles, 24 de diciembre, será uno de los días más animados ya que contará con la visita de Papá Noel, donde recibirá a los más pequeños, acompañado de moteros y elfos. Ese mismo día por la tarde, Olentzero y Mari Domingi recorrerán las calles de Castejón hasta llegar a la plaza de los Fueros, en la que se repartirán castañas y chocolate caliente. Esta actividad es una de las citas más tradicionales de la localidad.

Para finalizar el año, el día 31 de diciembre a las 12.00 horas tendrá lugar la XI Carrera Popular San Silvestre Solidaria que contará con varias categorías, infantiles y general. Las inscripciones se podrán realizar el mismo día de la prueba.

Ya entrado el 2026, el Centro Cultural Sarasate acogerá el musical familiar Navidades con los Moonsters, con un precio de entrada de ocho euros y con venta anticipada su coste será de seis.

El día 4, el Cartero Real recorrerá las calles para recoger las cartas dirigidas a los Reyes Magos y ese mismo día se proyectará Zootrópolis 2 con entrada a tres euros y medio.

Final de la navidad

Las fiestas concluirán el lunes, 5 de enero, con la tradicional cabalgata de Reyes Magos a las 18.30 horas, que recorrerá las calles de la localidad hasta el ayuntamiento.